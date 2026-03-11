SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de marzo 2026 - 18:51

La única duda de Eduardo Coudet en la formación de River para visitar a Huracán

El nuevo entrenador de River tendrá su estreno el jueves frente al "Globo" y tiene prácticamente el equipo confirmado. Conocé los detalles.

La única duda del Chacho Coudet en la formación de River para visitar a Huracán

La única duda del "Chacho" Coudet en la formación de River para visitar a Huracán

Luego del parate que hubo en el fútbol argentino, Eduardo Coudet tendrá su estreno oficial como entrenador de River este jueves, frente a Huracán, en Parque Patricios.

El "Chacho" va a sostener a la mayoría de los jugadores que disputaron los partidos contra Banfield e Independiente Rivadavia. Sin embargo, Juanfer Quintero se entrenó a la par de sus compañeros y podría ser titular ante el "Globo".

Informate más

En caso de que haya un contratiempo con el colombiano, Kendry Páez y Santiago Lencina son los apuntados para reemplazarlo.

En el arco, mientras se recupera Franco Armani, continuará Santiago Beltrán. Mientras que la defensa estaba la duda con el segundo central, pero finalmente con Lautaro Rivero le ganaría la pulseada a Paulo Díaz, tras superar un golpe.

En la mitad de la cancha continuaría el mismo eje que viene disputando los últimos partidos: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván.

En cuanto al ataque, el DT podría mantener la dupla Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, de buen rendimiento frente al Taladro y donde además cada uno convirtió un gol. No obstante, Facundo Colidio y Maxi Salas podrían ser de la consideración del entrenador.

La formación de River vs. Huracán

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juanfer Quintero o Kendry Páez o Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Los números del Chacho Coudet en sus debuts como entrenador

El entrenador de 51 años tuvo pasos por Argentina (Rosario Central y Racing), México (Tijuana), Brasil (Internacional y Atlético Mineiro) y su última aventura fue en España (Celta de Vigo y Alavés). Ahora retornó al país para dirigir al Millonario luego de la salida de Marcelo Gallardo.

El entrenador acumula tres victorias, tres derrotas y dos empates en sus partidos debut. Incluso, en uno de esos empates, luego cayó en los penales al tratarse de un duelo de eliminación directa.

  • Racing 0-1 Rosario Central
  • Tijuana 0-2 Cruz Azul
  • Unión de Santa Fe 2-1 Racing
  • Juventude 0-1 Internacional
  • Sevilla 4-2 Celta de Vigo
  • Atlético Mineiro 2-1 Caldense
  • RB Bragantino 1-1 Internacional
  • Deportivo Minerva 2-2 Alavés (cayó 4-2 en los penales)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias