La única duda de Eduardo Coudet en la formación de River para visitar a Huracán

El nuevo entrenador de River tendrá su estreno el jueves frente al "Globo" y tiene prácticamente el equipo confirmado. Conocé los detalles.

La única duda del "Chacho" Coudet en la formación de River para visitar a Huracán

Luego del parate que hubo en el fútbol argentino , Eduardo Coudet tendrá su estreno oficial como entrenador de River este jueves, frente a Huracán, en Parque Patricios .

El "Chacho" va a sostener a la mayoría de los jugadores que disputaron los partidos contra Banfield e Independiente Rivadavia . Sin embargo, Juanfer Quintero se entrenó a la par de sus compañeros y podría ser titular ante el "Globo".

En caso de que haya un contratiempo con el colombiano, Kendry Páez y Santiago Lencina son los apuntados para reemplazarlo.

En el arco, mientras se recupera Franco Armani , continuará Santiago Beltrán . Mientras que la defensa estaba la duda con el segundo central, pero finalmente con Lautaro Rivero le ganaría la pulseada a Paulo Díaz , tras superar un golpe.

En la mitad de la cancha continuaría el mismo eje que viene disputando los últimos partidos: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván .

En cuanto al ataque, el DT podría mantener la dupla Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, de buen rendimiento frente al Taladro y donde además cada uno convirtió un gol. No obstante, Facundo Colidio y Maxi Salas podrían ser de la consideración del entrenador.

La formación de River vs. Huracán

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juanfer Quintero o Kendry Páez o Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Los números del Chacho Coudet en sus debuts como entrenador

El entrenador de 51 años tuvo pasos por Argentina (Rosario Central y Racing), México (Tijuana), Brasil (Internacional y Atlético Mineiro) y su última aventura fue en España (Celta de Vigo y Alavés). Ahora retornó al país para dirigir al Millonario luego de la salida de Marcelo Gallardo.

El entrenador acumula tres victorias, tres derrotas y dos empates en sus partidos debut. Incluso, en uno de esos empates, luego cayó en los penales al tratarse de un duelo de eliminación directa.