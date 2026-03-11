SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de marzo 2026 - 18:26

El dólar blue retrocedió por primera vez en cinco jornadas y achicó la brecha con el oficial

El billete paralelo cayó $10 en la city e igualó el precio de venta de algunas entidades financieras.

El dólar blue cayó este miércoles.
El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio paralelo retrocedió $10 tras cuatro jornadas, e igualó el precio de venta de algunas entidades financieras tales como el Banco Nación (BNA). En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 1,8%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 11 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.451,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.552,19, según Binance.

