El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue retrocedió por primera vez en cinco jornadas y achicó la brecha con el oficial
El billete paralelo cayó $10 en la city e igualó el precio de venta de algunas entidades financieras.
Así, el tipo de cambio paralelo retrocedió $10 tras cuatro jornadas, e igualó el precio de venta de algunas entidades financieras tales como el Banco Nación (BNA). En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 1,8%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 11 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 11 de marzo
El dólar CCL opera a $1.469,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de marzo
El dólar MEP opera a $1.413,80 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.451,77, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.552,19, según Binance.
