La tercera temporada de una exitosa serie con uno de los protagonistas de Friends, que ya llega a HBO Max

La plataforma de streaming anunció el estreno de la continuidad de la serie más esperada por los fanáticos de Friends.

La comedia The Comeback , protagonizada por Lisa Kudrow , conocida mundialmente por interpretar a Phoebe en Friends , regresa con su tercera y última temporada en HBO Max , más de una década después del estreno de la segunda entrega.

El estreno está previsto para el 23 de marzo de 2026 y marcará el cierre definitivo de la historia que comenzó en 2005, cuando la serie debutó con una propuesta de comedia satírica centrada en el mundo de la televisión y la fama. La nueva temporada contará con ocho episodios , que se estrenarán de forma semanal en la plataforma , siguiendo la estrategia habitual de lanzamientos escalonados para mantener el misterio entre sus usuarios.

La serie sigue la historia de Valerie Cherish , una actriz que fue famosa en el pasado y que intenta recuperar su lugar en la industria de la televisión . La trama está presentada como un falso documental , en el que una cámara sigue constantemente su vida profesional y personal. Interpretada por Lisa Kudrow , recordada por su papel en Friends , el personaje acepta protagonizar un reality show que documenta su regreso a la pantalla chica.

A través de un formato de documental, la serie muestra los intentos de Valerie por relanzar su carrera mientras enfrenta situaciones incómodas, egos del ambiente televisivo y los cambios constantes de la industria del entretenimiento.

En la tercera temporada , la historia retoma su vida años después y muestra cómo intenta adaptarse a una industria televisiva completamente distinta , marcada por nuevas tendencias y tecnologías.

Tráiler de “The Comeback”

Reparto de "The Comeback"

El elenco de The Comeback está encabezado por Lisa Kudrow en el papel de Valerie Cherish. La acompañan actores que formaron parte de temporadas anteriores, como Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young y Tim Bagley. A ellos se suman nuevas incorporaciones que amplían el universo de la serie y aportan nuevas historias dentro del mundo de la televisión y el espectáculo, como:

Matt Cook

Jack O’Brien

Ella Stiller

John Early

Barry Shabaka Henley

Abbi Jacobson

Brittany O’Grady

Andrew Scott

La ficción fue creada por Michael Patrick King y Lisa Kudrow, quienes también participan como productores ejecutivos.

Otros proyectos que encabezó Lisa Kudrow

Después del enorme éxito de Friends, Kudrow continuó desarrollando una carrera muy activa en televisión, cine y producción, participando en varias comedias y proyectos propios que ampliaron su perfil como actriz y creadora.

Uno de sus trabajos más destacados tras Friends fue Web Therapy (2011-2015), donde interpreta a Fiona Wallice, una terapeuta que realiza sesiones de apenas tres minutos por internet. La serie comenzó como un proyecto web y luego pasó a la televisión.

Además, participó en producciones como Scandal, Grace and Frankie y Space Force, donde tuvo apariciones especiales.

En el cine, Kudrow formó parte de varias comedias y producciones familiares. Entre las más conocidas se encuentran:

Romy and Michele's High School Reunion

Analyze This y su secuela Analyze That

Easy A

Neighbors (2014)

Además de actuar, Kudrow se consolidó como productora y creadora de contenido, impulsando proyectos digitales y series de comedia. Su trabajo detrás de cámara fue clave para el desarrollo de formatos innovadores, especialmente en plataformas online.