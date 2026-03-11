Caso Maradona: Fernando Burlando anticipó que pedirá penas de entre 20 y 25 años para los acusados

El proceso judicial busca determinar las responsabilidades del equipo médico que supervisaba la internación domiciliaria del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020 mientras se recuperaba de una intervención neurológica.

Fernando Burlando, abogado de la familia Maradona, anticipó que la querella pedirá penas de entre 20 y 25 años de prisión para los imputados en el juicio por la muerte del exfutbolista.

El abogado Fernando Burlando , representante de la familia de Diego Armando Maradona , adelantó que pedirá penas de entre 20 y 25 años de prisión para los acusados en el juicio por la muerte del exfutbolista, al sostener que existieron conductas médicas que excedieron la negligencia y configuraron un homicidio simple con dolo eventual .

El letrado explicó que el inicio del nuevo juicio oral fue postergado para mitad de abril por cuestiones procesales y por la acumulación de feriados en el calendario judicial , lo que obligó a reorganizar el cronograma del debate.

“Nosotros seguramente vamos a pedir entre 20 y 25 años de prisión . No tengo dudas de que quienes fueron responsables van a terminar presos”, afirmó Burlando en diálogo con Infobae en vivo al referirse al proceso que tiene como imputados a integrantes del equipo médico y de enfermería que atendía a Maradona en sus últimos días.

Según la acusación, las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria del exfutbolista no fueron simples omisiones o errores médicos. Burlando sostuvo que se trató de acciones técnicamente inadecuadas que los profesionales sabían que podían derivar en un desenlace fatal , lo que encuadra dentro del concepto de dolo eventual.

El inicio del juicio estaba previsto originalmente para el 17 de marzo , pero las partes acordaron reorganizar el proceso tras revisar la cantidad de pruebas y testigos.

De acuerdo con el abogado, la querella y la fiscalía decidieron reducir significativamente el número de testigos, que inicialmente rondaba los 250, para concentrar el debate en alrededor de 90 o 100 declaraciones consideradas clave.

Ese ajuste obligó a replantear la frecuencia de las audiencias. La propuesta es que el juicio se realice dos veces por semana en lugar de tres, aunque los feriados previstos en las próximas semanas -como Semana Santa y el 24 de marzo- generaron nuevas complicaciones para mantener el principio de continuidad del debate oral.

Burlando explicó que esa continuidad es importante porque el tribunal no conoce en profundidad el expediente y deberá reconstruir los hechos a partir de la prueba que se produzca durante las audiencias.

Asimismo, la querella estima que el juicio podría extenderse cerca de dos meses, tras lo cual el tribunal quedaría en condiciones de dictar un veredicto. Para Burlando, la prueba pericial será uno de los elementos centrales para determinar responsabilidades.

Según su interpretación del expediente, el estado de salud de Maradona requería un control médico más estricto y una internación adecuada. “El debate va a mostrar qué pasó realmente. Si Diego hubiera permanecido en una clínica o en un centro de rehabilitación, probablemente hoy estaría vivo”, sostuvo el abogado.