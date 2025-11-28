El dólar blue volvió a caer, y por segundo mes consecutivo cerró debajo del oficial en el Banco Nación + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó $10 en noviembre. Depositphotos

El dólar blue volvió a caer este viernes 28 de noviembre, por lo cual registró un retroceso mensual. Por tercera rueda consecutiva quedó por debajo del tipo de cambio oficial mayorista.

El informal cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, lo cual implicó una merma diaria de $5 (-0,4%). En la semana, la cotización aumentó $10 (+0,7%), pero en relación al cierre de octubre cayó $10 (-0,7%).

De este modo, el blue se alejó del mayorista al quedar a $15, la mayor brecha negativa desde el 6 de noviembre. Asimismo, por segundo mes consecutivo cerró detrás del precio en el Banco Nación (este viernes culminó en los $1.475 para la venta).

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, viernes 28 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.451,50.

Valor del CCL hoy, viernes 28 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.518,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 28 de noviembre El dólar MEP opera a $1.474,82 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 28 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 28 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.508,03, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 28 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.107, según Binance.