Donald Trump habría hablado con Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensiones

El presidente estadounidense mantuvo un llamado con el líder venezolano, con mediación de Marco Rubio, en medio de nuevas tensiones por operaciones en la región.

Trump y Maduro habrían compartido una llamada telefónica durante la semana pasada. Se especula de una posible reunión en EEUU.

El presidente de EEUU, Donald Trump , habría tenido una llamada telefónica con Nicolás Maduro, el líder venezolano, y se barajó una posible reunión presencial entre ellos , según informaron varias personas con conocimiento del asunto.

En llamada telefónica también habría hecho de intermediario el secretario de Estado, Marco Rubio, y se produjo al menos un par de días antes de que EEUU designara a Nicolás Maduro como líder del "Cartel de los Soles". La organización está catalogada por el Gobierno estadounidense como "terrorista" y "narcotraficante".

Los comentarios de Trump sugieren que tomó una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de EEUU en la región a principios de este mes.

Las fuerzas armadas estadounidenses reunieron más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono denominó “Operación Lanza del Sur”. A su vez, mataron a más de 80 personas en ataques a embarcaciones como parte de la campaña antidrogas.

A los legisladores estadounidenses se les informó durante la sesión que una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia -para justificar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico- no permite ataques dentro de la propia Venezuela ni en ningún otro territorio, según fuentes directas.

Trump anunció la suspensión de la migración de países "del tercer mundo" a EEUU

Por otro lado, Trump anunció que suspenderá “permanentemente” la migración hacia Estados Unidos desde “todos los países del tercer mundo”. La medida de la que aún no dio detalles, se dio tras el ataque de un ciudadano afgano en Washington contra dos miembros de la Guardia Nacional, en el que murió una reservista y otro joven permanece en estado crítico.

Trump justificó la decisión con el fin de que EEUU “se recupere por completo” en su estrategia migratoria y amenazó con quitar visados concedidos por la administración del expresidente Joe Biden.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Cancelaré todas las millones de admisiones ilegales de (Joe) Biden, incluidas las firmadas por el autopen (máquina que reproduce automáticamente la firma de los presidentes) de Sleepy Joe (el apodo peyorativo que utiliza para el demócrata) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos“, explicó Trump vía su red "Truth Social".