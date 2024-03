Dólar: inversores huelen una devaluación, pero el Gobierno dice que no

El mercado le pide al Gobierno una aceleración del ritmo de devaluación, pero el mismo presidente, Javier Milei, dijo que no lo hará. Las razones y los detalles de esta puja.

Sin embargo, esta noticia no tuvo un impacto significativo en el mercado, que mostró calma y menor actividad debido al "modo Semana Santa" en el que operaron los inversores. Si bien los dólares financieros subieron , el volumen de negocios fue menor de lo habitual, con una oferta considerable, pero pocos compradores.

En el mercado de futuros, se registraron 1.163.908 contratos con ajustes positivos para todo el segundo semestre. Hubo un interés especial por los contratos de abril, lo que indica una preparación del mercado para una posible modificación del crawling peg al 2% mensual.

Las acciones operaron de manera tranquila con negocios limitados por $16.924 millones. El S&P Merval tuvo una ligera caída del 0,32%, influenciada por el descenso en las acciones de los bancos. En el mercado internacional, los ADRs registraron pérdidas lideradas por Banco Supervielle (-5,7%), Despegar (-3,3%) y Loma Negra (-3,1%).

Actividad económica y el dólar oficial, las preocupaciones del mercado

El mercado confía en las perspectivas que presenta el actual modelo económico, pero tiene sus resquemores con algunos aspectos. La economía real y la caída de la actividad y el consumo, que amenazan el futuro de los negocios en Argentina es uno. El otro, el retraso cambiario respecto de la inflación.

Y es que los analistas económicos, en general, coinciden en que es necesaria una aceleración del tipo de cambio oficial, ya que consideran que, con una inflación acumulada de casi el 70% en la actual gestión de gobierno, no resiste un crawling peg del 2%, como viene aplicando el BCRA hasta ahora. Insisten en la necesidad de una aceleración del ritmo de microdevaluaciones diarias para que el tipo de cambio sea más competitivo.

Milei dijo que no va a devaluar

Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que esto no sucederá. Ya lo había dicho hace unos días y lo repitió en reiteradas ocasiones el ministro de Economía, Luis Caputo y el mismo presidente de la Nación, en su alocución de este martes en el marco del International Economic Fourm (IEFA) Latam 2024, que se realizó ayer y hoy en la Ciudad de Buenos Aires, criticó a quienes piden una aceleración del crawling peg y dijo que es un reclamo absurdo en el contexto actual.

Milei no desaprovechó el tiempo para criticar la formación de economistas en la universidad pública argentina. Señaló que esta "muy ideologizada" y que no saben lo que es el tipo de cambio real. "¿Por qué tendría que devaluar?", se preguntó Milei. Y señaló que eso no es necesario en un contexto en el que "todos los mercados de futuros están alineados con la política monetaria del Gobierno".