Dólar: las 5 cotizaciones que mira el mercado y qué podría suceder el lunes

Ariel Sbdar de Cocos Capital explicó que la oferta tiene como objetivo "asegurar el tipo de cambio antes de la apertura del mercado para protegerse contra las fluctuaciones en el precio de los bonos " y destacó que "no se cobra ninguna comisión por canalizar la operación". Hubo algunos que, ante esta posibilidad, decidieron vender sus dólares a través del mercado cripto y posteriormente volver a adquirir la divisa extranjera en Cocos.

La intervención del Banco Central en el mercado de bonos para contener el precio de la divisa ascendió el miércoles a unos u$s 83,1 millones, por encima del monto de la jornada previa (u$s 81,5 millones). En las últimas cinco ruedas, acumuló un total de u$s 424,6 millones, según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones.

Dólar CCL: avanzó con fuerza en la previa

El dólar "Contado con Liquidación" (CCL)- que utilizan las empresas para girar divisas al exterior - voló este viernes 20 de octubre y superó por primera vez la cifra simbólica de los $1.000. "En un contexto de alta incertidumbre política, el 'CCL' sigue extendiendo su tendencia alcista en la antesala de los comicios a pesar de la ampliación de regulaciones establecida en la última semana", dijo había anticipado Portfolio Personal inversiones (PPI).

"Dada la promesa desde el Ministerio de Economía de sostener el tipo de cambio mayorista en su nivel actual, la creciente presión dolarizadora, y la ausencia de señales que indiquen un cambio de rumbo en materia económica y cambiaria que calmen al mercado, muy posiblemente se observe un incremento de la brecha a niveles aún mayores que los máximos históricos", había anticipado Invertir en Bolsa (IEB).

Dólar blue: precio congelado

El viernes el dólar blue cerró en $900, luego de que el Gobierno decidiera reforzar las medidas de control en el mercado informal con nuevos operativos en varias ciudades del país, lo que mantuvo paralizadas a las cuevas. Es por ello que el mercado informal operó en los últimos días muy limitado. A lo largo de la corta semana, el dólar paralelo registró una merma de $80 u 8,2%.

En la previa, el economista de EcoGo Sebastián Menescaldi, le había dicho a Ámbito que “la baja del blue responde a los operativos que se llevaron adelante en la semana previa electoral”. Para él, es temporal, porque no ve que la presión dolarizadora haya bajado y no descarta que podría acentuarse hacia adelante.

Dólar oficial: ¿seguirá planchado?

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, ratificó que el tipo de cambio oficial se mantendrá fijo hasta el 15 de noviembre próximo, en base a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. En la misma línea, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, aseguró que “el 23 de octubre el dólar oficial estará en $350” y señaló que a partir de mitad de noviembre se retomará el “crawling peg” con un ajuste gradual “de un 3% mensual”.