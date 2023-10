Myriam Bregman diferenció a Massa de Milei: "Está claro que no son lo mismo"

Luego de los primeros resultados de las elecciones generales de ayer, la ex candidata a presidente por el Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT), Myriam Bregman , separó a Sergio Massa de Javier Milei . "Está claro que no son lo mismo , nadie puede decirlo", declaró.

La pregunta de Massa a Bregman en el debate presidencial: "¿Para vos es lo mismo Milei que nosotros?

bregman massa.jpeg

En medio de la ronda de preguntas del segundo debate presidencial, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires el 8 de octubre, el candidato a presidente Sergio Massa acusó a Bregman de no haber sido clara con sus electores: "¿De verdad para vos es lo mismo Milei que nosotros?", le cuestionó.

A lo que la referente de la izquierda le respondió: "Me parece que lo que decís es un tanto irresponsable, porque lo presentan a Milei como un monstruo y después le arman las listas. Lo llamas a la unidad nacional y te olvidaste de mí, sabes con quien vas a poder pagarle al FMI y seguir con el plan de ajuste, con nosotros no", y agregó: "No estamos en un balotaje Sergio, no te apures".

El FIT convocará a una asamblea para definir su postura en el balotaje

De cara al balotaje del 19 de noviembre, los dirigentes del Frente de Izquierda analizan la posibilidad de realizar una asamblea y evaluarán diferentes propuestas en torno a la postura que tomarán en cuánto a una elección que tiene como opciones a: Sergio Massa, de Unión por la Patria (UP), y Javier Milei, por La Libertad Avanza.

Teniendo en cuenta que el dirigente libertario es el candidato de la ultraderecha, no se descarta la posibilidad de que acompañen a Massa.