Lionel Scaloni en la previa con Argelia: juega Messi, Dibu Martínez vuelve al arco y Julián Álvarez estará disponible

El entrenador no confirmó el equipo, pero dio algunas precisiones sobre los jugadores que llegan tocados. El capitán y el arquero estarán en el debut, mientras que el delantero estará disponible y podría tener minutos.

Lionel Scaloni habló esta tarde en la última conferencia de prensa previa al debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Si bien no confirmó el once que saldrá a la cancha, anticipó que jugará el capitán Lionel Messi y que Emiliano Martínez volverá al arco de la Selección argentina. También afirmó que Julián Álvarez está a disposición para mañana.

Fiel al estilo que lo caracterizó durante Qatar 2022, el entrenador mantuvo el habitual hermetismo previo a cada partido mundialista y evitó dar el equipo. Las principales incógnitas pasan por el lateral izquierdo, ante la lesión de Nicolás Tagliafico, y por el acompañante de Lionel Messi, ante las dudas sobre el delantero del Atlético de Madrid.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "La garra ayuda a sacar alguna solución, pero creo que lo principal es intentar jugar bien y eso es lo que nos ha llevado hasta acá". pic.twitter.com/y6M13YcrjU

"Estamos bien. Estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento", dijo al abrir la rueda de prensa en Kansas, donde Argentina este martes desde las 22hs frente al seleccionado africano. Respecto a sus sensaciones, dijo sentirse "igual que el primer día cuando asumí". "La tranquilidad siempre la hemos tenido. Estoy igual. La sensación es la misma. Mantenemos un equilibrio: no somos más ni menos que nadie", dijo.

Luego, consultado por la prensa sobre los jugadores que saldrán a defender el título conseguido en el Mundial 2022, Scaloni evitó confirmar nombre por nombre. "Todavía no se lo dije a los chicos. Se los diré esta tarde cuando termine la práctica", señaló.

Scaloni sobre Dibu Martínez, Messi y Julián Álvarez

De todas maneras, el entrenador del seleccionado nacional adelantó que el arquero campeón del mundo y bicampeón de América volverá a estar bajo los tres palos ante Argelia. "Dibu va a jugar si todo va bien", dijo. Además, se refirió a la situación física de Julián Álvarez, de quien dijo que no presenta dolores ni molestias y que "está disponible", aunque no precisó si será titular o suplente.

Respecto a la evolución de Nicolás Tagliafico, que se perderá el debut por un desgarro, dio a conocer que se recuperó favorablemente y que evalúan que forme parte del entrenamiento junto a sus compañeros este lunes. "Lesionado no hay ninguno, veremos si Nico hace la parte con el grupo, pero ya no hay lesionados", señaló.

Luego de la conferencia de prensa, el técnico charló con la prensa y se refirió al capitán Lionel Messi: "Llega bien al partido de mañana. Para nosotros es fundamental. Mañana no será la excepción. Nos dará una mano y esperamos que la gente lo disfrute".

A propósito del reemplazo de Tagliafico y de la formación con la que podría salir Argentina ante Argelia, señaló que la esencia del equipo "será la misma más allá de jugar con dos o tres centrales". "Hemos probado varias opciones. Pase lo que pase, después del partido, nos tenemos que sentir orgullosos de que el equipo dio todo. Es un deporte. Hay que seguir compitiendo. Seguiremos dando la cara, poniéndole las cosas difícil al rival. Ese es el objetivo nuestro”, cerró.

Las incógnitas de Lionel Scaloni para el debut de Selección argentina ante Argelia

La Selección argentina se prepara para estrenarse en el Mundial 2026 e ir en busca de la defensa del título que obtuvo en 2022 y el entrenador Lionel Scaloni mantiene ciertas incógnitas respecto al equipo titular que debutará ante Argelia.

La mayor parte de las dudas surgen en la defensa, donde el director técnico probó dos esquemas de cara al duelo del próximo martes desde las 22.00 (hora argentina): uno con línea de cuatro defensores (4-4-2) y otro con cinco (5-3-2).

Durante el entrenamiento de este sábado, el DT oriundo de Pujato conformó el primero con una línea defensiva conformada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. No obstante, luego le dio ingreso a Facundo Medina, quien se posicionó de lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión, “Licha” pasó a la dupla central y el que salió fue el “Cuti”.

Todo apunta a que este será el parado táctico para enfrentar a Argelia en el primer partido de la nueva cita mundialista, pero el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar un defensor más a la línea de fondo.

Asimismo, la zaga central tampoco estaría confirmada, ya que Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero pelean por dos puestos, si es que Scaloni opta finalmente por incluir a Medina sobre la izquierda.

La probable formación de la Selección Argentina para el debut ante Argelia