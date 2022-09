Agroexportadores estiman que el poder de compra de la soja caerá hasta u$s60 por tonelada

A pocos días de que termine el Programa de Incremento Exportador, los agroexportadores comienzan a hacer cuentas. El 1er día de vigencia del Programa de Incentivo Exportador llevó el poder de compra de 1 tonelada de soja en términos de dólares financieros a un máximo relativo de US$ 256/t. Cuando éste termine, el mercado descuenta una caída de entre US$ 32,6 y US$ 58, según una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario.