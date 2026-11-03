Santa Fe: encontraron muerta a una docente y sospechan que fue asesinada por su expareja + Agregar ámbito en









Se trata de una maestra de primario y las autoridades sospechan que la asfixiaron con una almohada. Su cuerpo yacía junto al de su ex, que estaba colgado cerca de una escalera.

María Itatí Yossen fue encontrada luego de que su familia alertara a la policía porque no contestaba el teléfono. El Litoral

Una docente de Santa Fe fue encontrada muerta, junto al cuerpo de su expareja, y las autoridades sospechan que sea un femicidio seguido de suicidio. Se trató de María Itatí Yossen, quien tenía signos de asfixia mientras el otro cuerpo yacía colgado.

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El caso ocurrió el sábado en una casa del barrio Sur de la capital provincial. Junto al cuerpo de Yossen, la Policía halló ahorcado a su expareja, Fabio Firmapaz (50). Los familiares de la víctima habían alertado a la Policía porque no lograban comunicarse con ella desde las primeras horas de la mañana.

Santa Fe: una docente fue encontrada muerta y sospechan que fue su expareja Según la reconstrucción inicial, Firmapaz habría citado a su ex cerca de las 7. La mujer salió temprano de su casa y, desde entonces, sus allegados perdieron contacto con ella. Ante la falta de respuestas, los familiares sospecharon que podía encontrarse en la casa del hombre y solicitaron la intervención policial.

View this post on Instagram Cuando los agentes llegaron a la propiedad, encontraron a Yossen sin vida sobre una cama en la planta alta del lugar, mientras en la planta baja, junto a una escalera, estaba Firmapaz suspendido de una soga.

Una de las hipótesis de los investigadores es que Yossen fue asfixiada con una almohada u otro elemento similar. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada hasta que salgan los resultados de la autopsia.

Una de las hipótesis de los investigadores es que Yossen fue asfixiada con una almohada u otro elemento similar. Facebook Quién era María Itatí Yossen Yossen era vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 Bernardo de Monteagudo, de la ciudad de Santa Fe, y sus compañeros la conocían como “La Gringa”. Tras conocerse su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, difundió un comunicado para expresar su pesar y acompañar a su familia. “En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida”, expresó el sindicato.