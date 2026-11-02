ANSES depositará $514.158 en noviembre 2026: a quiénes les corresponde y cuándo lo cobran

El bono se cobra junto con la jubilación, aunque su importe puede variar según los ingresos de cada beneficiario.

Noviembre llega con cambios en los haberes y las fechas de cobro para jubilados y pensionados de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) prepara los pagos de noviembre con nuevos montos para jubilados y pensionados. El próximo calendario llega con un aumento de haberes y la continuidad de una ayuda económica destinada a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

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Además, los feriados previstos para este mes obligaron a modificar algunas fechas de cobro. Por eso, es importante conocer cómo quedó organizado el cronograma según la terminación del DNI.

Con el aumento del 1,93% correspondiente a noviembre, la jubilación mínima pasa a ser de $444.158,46 . La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente los haberes de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

Los jubilados que cobran los haberes más bajos también recibirán un refuerzo económico junto con su pago habitual.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran la mínima recibirán un total bruto de $514.158,46. La cifra representa una mejora respecto de octubre, cuando el ingreso con refuerzo alcanzaba los $505.748,51.

Por su parte, la jubilación máxima asciende a $2.988.765,82, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $355.326,77, antes de sumar el adicional correspondiente.

Estos valores son brutos, por lo que el dinero efectivamente acreditado puede variar según los descuentos aplicables a cada beneficiario.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario mediante el Decreto 1296/2026. Este refuerzo se paga automáticamente junto con los haberes habituales, de manera que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

El importe completo corresponde a quienes perciben una jubilación mínima, aunque también alcanza a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Para los jubilados con ingresos superiores a $444.158,46, el adicional se reduce progresivamente hasta completar un total de $514.158,46. Por ejemplo, una persona que cobra $480.000 recibirá un complemento de $34.158,46.

Quienes ya superan esa cifra con sus haberes no acceden al refuerzo. Además, el bono está exento de descuentos y no se tiene en cuenta para calcular otros conceptos previsionales.

Los feriados de noviembre modificaron el calendario de ANSES y las fechas en las que los beneficiarios tendrán disponible su dinero. ANSES

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2026

El calendario presenta modificaciones por los feriados establecidos durante la visita del papa León XIV. El lunes 9 será feriado nacional y el martes 10 habrá inactividad bancaria, por lo que los pagos de las jubilaciones mínimas comenzarán el miércoles 11.

Las fechas difundidas para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo son las siguientes:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

En cambio, quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo tienen previsto cobrar durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también tienen la posibilidad de revisar su liquidación mensual y comprobar los montos correspondientes.