Descuentos y reintegros para jubilados: cómo funciona el programa de ANSES para ahorrar en supermercados y farmacias

Entre el supermercado, la farmacia y los gastos de todos los días, cualquier ahorro puede hacer una diferencia en el bolsillo de los jubilados.

Las compras para el hogar representan un gasto importante para los jubilados, que pueden aprovechar distintas promociones para cuidar sus ingresos.

Las compras del mes pueden llevarse una buena parte del ingreso de un jubilado , sobre todo cuando hay que sumar alimentos, artículos de limpieza y medicamentos. Para aliviar esos gastos, ANSES cuenta con un programa de descuentos y reintegros, que permite ahorrar en distintos comercios del país, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los beneficios varían según el establecimiento y el banco donde se cobran los haberes. Algunas promociones se aplican directamente al pagar, mientras que otras permiten recuperar una parte del dinero gastado.

El Programa de Beneficios Capital Humano está dirigido a jubilados y pensionados y alcanza a más de 7.000 comercios, además de las principales cadenas de supermercados. En total, la cobertura supera los 12.000 puntos de venta distribuidos por todo el país.

Para acceder a los beneficios de ANSES, alcanza con utilizar la tarjeta de débito donde se cobran los haberes en los comercios adheridos.

Para aprovecharlo no hace falta completar formularios ni solicitar una autorización especial. El único requisito es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión, siempre que la compra se realice en un establecimiento adherido.

Los descuentos comienzan en el 10% para compras generales en supermercados y pueden llegar al 20% en productos de perfumería y limpieza. En muchos casos no existe un límite de devolución, aunque las condiciones dependen de cada cadena y de los artículos seleccionados.

Entre los supermercados participantes aparecen Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Día y Chango Más. Antes de comprar, es posible consultar los locales adheridos desde la página oficial del organismo y verificar las promociones disponibles.

Las promociones de los bancos tienen distintos días de vigencia y límites de reintegro según el comercio y el medio de pago. Freepik

Topes de devolución y promociones bancarias

Además de los descuentos generales, algunos bancos ofrecen ventajas adicionales para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades. Los porcentajes, medios de pago y límites de reintegro cambian según cada institución.

En el caso del Banco Nación, los clientes pueden obtener un 5% adicional en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO. La promoción alcanza a supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea y Día, entre otros, con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

Por su parte, Banco Galicia ofrece ahorros de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El límite mensual es de $20.000 para compras en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Los jubilados que cobran mediante Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 cuando se utiliza la tarjeta de débito y de $15.000 para pagos mediante QR. También pueden acceder a rebajas del 50% en farmacias adheridas.

A estas alternativas se suma Banco Patagonia, que contempla descuentos de hasta el 35% en determinados supermercados, con un límite mensual de hasta $40.000. Para compras en farmacias, el ahorro puede alcanzar el 20%, con un máximo de $20.000 por mes.

Los reintegros bancarios tienen condiciones propias y no siempre pueden acumularse con las promociones generales. Por eso, es importante verificar los días habilitados, los productos incluidos y el medio de pago requerido, ya que utilizar una tarjeta o aplicación diferente puede dejar la compra fuera del beneficio.