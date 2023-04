Dólar e inflación: los tres escenarios posibles según Melconian

El economista Carlos Melconian, uno de los hombres más escuchados en la city porteña y asesor de los candidatos de Juntos por el Cambio en la materia, se refirió a la posibilidad de dolarizar la economía, idea lanzada por el liberal Javier Milei , y opinó que no es posible.

"La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos, que serían los dólares. Tenés 3 cacerolas de tuco, que son los pasivos del Banco Central, y no hay fideos. No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico" , dijo Melconian descartando las ideas de Milei.

“No hay que prender fuego el Banco Central. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien (...) El problema no es el Banco Central, es que se lo fuman”, añadió. Y luego agregó: “Si usted dolarizó, y Brasil devalúa, vos los productos te los metés en el orto (...) Brasil gana competitividad devaluando y vos estás dolarizado”.

“Este es un año de la frazada recontra corta, algo después de agosto, después de octubre, va a pasar. La sequía pega no solo por los dólares, sino también en la recauduación por $1,5 millones, también en precios y también en actividad. Cualquier cosa que signifique ‘adelantar’ complica después de agosto, sea desembolosos del FMI o el dólar soja . Cada vez que hagas algo del 2024, complicás al Gobierno que viene”, señaló el economista, en diálogo con radio Mitre.

“Están subestimando el conflicto y estamos entrando en un nuevo estadio de carácter inflacionario y de turbulencia de avión. Esto se está complicando tanto política como económicamente hablando”, puntualizó Melconian. “El Gobierno está devaluando y la probabilidad de que tenga que hacer un salto cambiario ha aumentado. Guarda: los contextos donde hay salto cambiario tienen que venir acompañados de algo que haga sentir que mantienen el control de lo que han hecho”, advirtió.

“Pienso en tres escenarios: la Híper, el Rodrigazo y otro es muy parecido a cuando empezó a deteriorarse el Plan Austral, al que le veo más probabilidad”

“Para un salto devaluatorio hay que ver si recomponen el poder político. Renunciar a ser candidato no es renunciar a gobernar y decidir ser candidato no es dejar de ser ministro. Seguir con la nominalidad fiscal con la que estás, el gasto público sigue subiendo, pero como la inflación lo licúa, se ha complicado el escenario político y económico. Sí ha aumentado la posibilidad de salto del tipo de cambio oficial. Todo se corrió un poquito”, definió el es presidente del Banco Nación.

“Estoy pensando en tres escenarios, uno es la Híper, otro es el Rodrigazo y otro es muy parecido a cuando empezó a deteriorarse el Plan Austral. Vas a sentir más agradable el tercero. La salida del Plan Austral es algo que va desde 1985 hasta la aparición del Plan primavera, que fue una respuesta electoral al deterioro, que empieza a generar un salto adicional de la tasa de inflación porque necesitás no atrasar el cambio y licuar por inflación. Ahora lo que era 5% estás en 7% y pico y estás cerca de los dos dígitos. Por probabilidad veo un deterioro adicional como el post Austral”, anticipó Melconian.

“Había un modelo que era el Fabregazo de 2014, a los efectos de recoger los frutos de tres o cuatro meses antes de la elección. Toda la idea era cuál es el último momento para largar un programita que dos o tres meses te haga escupir sangre, pero antes de la elección te ayuda a ganar la elección. La última fecha para largar algo así era enero o diciembre: eso te come hasta marzo y llegás a mostrar algo para la elección de agosto. Ex post, tomaron la decisión de no hacerlo”, consideró.

“Para inventar, mucho no hay. Después vino esa niebla que los confundió, ahí vino el agrande a de anunciar un 3% de inflación para abril y viene el garrotazo de la sequía. No es un buen Gobierno al que lo agarró a la sequía es un mal Gobierno con mala praxis al que lo agarró la sequía. Si el Gobierno no define nada, este calvario continúa hasta octubre”, opinó Melconian.

Por otro lado, en una extensa entrevista con el periodista Tomás Rebord, defendió la necesidad de una reforma laboral. "Hay ocho millones de informales y seis millones de personas en el sector privado registrado. Desde el 2007 se crearon 0 puestos de trabajo registrados. Ahí tenemos un quilombo, arreglémoslo como corresponde. Hay que empezar a buscar formatos en una nueva relación laboral", sostuvo.

Quien fue titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, también se refirió al período de gobierno del expresidente: "En 2015 se estilaba que vos tenías que ser muy austero y muy shock en lo fiscal y laxo en lo monetario. Tenías que cortar el déficit fiscal pero lubricar con política monetaria para aliviar y bajar la tasa de interés. Se hizo lo contrario, se fue laxo en lo fiscal financiado con deuda externa y muy ortodoxo con lo monetario, con lo que terminás de matar la economía".

Melconian también dio algunos pocos detalles de la reunión que mantuvo meses atrás con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un encuentro que atrajo gran atención por el crossover de espacios políticos. Fueron 3 horas que el economista calificó como una charla “muy sana”. “Hablamos un largo rato de actualidad y futuro”, contó.