Asia incrementa las compras de petróleo argentino ante la guerra en Irán

La crisis geopolítica en Medio Oriente llevó a refinerías de Japón, Corea del Sur y China a volcarse hacia el Medanito de Vaca Muerta. Los factores detrás del interés asiático: paridad técnica con el WTI, precios competitivos y rutas marítimas seguras.

La escalada bélica en Irán reconfiguró la provisión de crudo en Medio Oriente y encendió la competencia por fuentes alternativas. Ante este escenario, las refinerías asiáticas aceleraron sus compras de petróleo argentino.

Refinerías de Japón, Corea del Sur y China compraron petróleo Medanito de Argentina durante las últimas semanas, con al menos un embarque concretado este mes, según la agencia de noticias Bloomberg. La calidad de este crudo resulta equiparable a la del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense , cuya demanda viene en ascenso desde el comienzo del conflicto bélico.

Si bien el flujo de crudo argentino con destino a Asia representa una fracción menor en comparación con los gigantes del sector, la demanda asiática evidencia el intento de las refinerías por diversificar compras y reforzar la seguridad energética. De acuerdo con cifras del gobierno, las exportaciones argentinas han promediado 215.000 barriles diarios este año, concentrados en Estados Unidos y Chile.

Las japonesas Eneos Holdings Inc. y Taiyo Oil Co. adquirieron recientemente petróleo Medanito , siendo la primera vez que refinerías de Japón compran este crudo. La surcoreana Hyundai Oilbank Co., así como las chinas PetroChina Co. y Shaanxi Yanchang Petroleum, también se encontraban entre los compradores. Los cargamentos tienen fechas de carga que abarcan desde agosto hasta octubre.

En ese marco, un portavoz de Hyundai afirmó que la empresa importó crudo argentino en agosto y que "considerará importaciones adicionales tras evaluar su viabilidad económica y compatibilidad con nuestras instalaciones".

El petróleo Medanito cotizó el viernes con un descuento de u$s1 por barril respecto del Brent de referencia en el mercado ICE, según los datos de Argus Media. Representa el valor más cercano al barril de referencia internacional desde mediados de junio.

El atractivo del Medanito

Las ventas de crudo argentino a Asia rozaron un máximo histórico en 2026: promediaron 35.000 barriles por día hasta julio, más de cinco veces el promedio de 2025. Esta dinámica está apuntalada por la mayor actividad de perforación en Vaca Muerta para la extracción de Medanito, en medio del impulso al sector energético impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Vaca Muerta: La producción de crudo argentino se potencia por la inversión en Vaca Muerta. Depositphotos

El atractivo del Medanito consiste en que es más barato que el WTI de calidad similar y no necesita atravesar ningún paso marítimo estratégico para llegar a Asia. Cabe señalar que este crudo se vende con un descuento de entre u$s1 y u$s2 por barril frente al petróleo estadounidense, según los operadores. Así, el petróleo se transporta alrededor del extremo sur de Sudamérica antes de cruzar el océano Pacífico hacia Asia, sin necesidad de transitar por los canales de Panamá o Suez.

La falta de infraestructura limita los envíos de crudo a buques Aframax e impide la carga de superpetroleros VLCC. La entrada en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur el próximo año permitirá operar petroleros de mayor porte y expandir la capacidad exportadora del país.