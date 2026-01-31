Plazo fijo: cómo ganar $100.000 en 30 días + Seguir en









Este herramienta financiera es la más utilizada para quienes eligen guardar dinero sin cambiar la divisa.

¿Vale la pena invertir en plazo fijo? ¿Cuánto tengo que invertir para ganar $100.000 en intereses? Depositphotos

En Argentina, el actual contexto económico actual hace que ahorrar sea un desafío para gran parte de la población. Aun así, muchas personas siguen optando por el plazo fijo bancario como una alternativa para resguardar su dinero durante un período determinado y obtener una ganancia a través de los intereses, buscando al menos no perder tanto frente a la variación de precios que se registra todos los meses.

Aunque las tasas de interés varían según cada banco y se actualizan a diario, la mayoría de las entidades ofrece tasas preferenciales a quienes constituyen el plazo fijo a través del homebanking, ya que este canal reduce costos operativos y agiliza la gestión de la operación.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos A cuánto están las tazas de plazo fijo en homebanking y sucursales Tal como se mencionó, las tasas de interés cambian según el canal elegido para constituir el plazo fijo. En el caso del Banco de la Nación Argentina (BNA), el simulador oficial muestra una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% para los plazos fijos realizados en sucursal, mientras que para las operaciones hechas por vía electrónica asciende al 26%. Esta diferencia también se refleja en la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es del 22,54% en sucursal y llega al 29,34% cuando la inversión se realiza a través del homebanking.

Cuánto debés invertir para ganar $100.000 en un plazo fijo Dado que existe una diferencia marcada entre los intereses que ofrece cada canal, el capital necesario para obtener una ganancia cercana a los $100.000 también varía según el método elegido.

Si el plazo fijo se realiza en sucursal, es necesario invertir $5.950.000 a 30 días, lo que genera intereses por $100.253,42 y un monto final de $6.050.253,42. En cambio, al hacerlo por homebanking, el monto requerido es menor: con una inversión de $4.700.000 se obtienen $100.438,36 en intereses y un retorno total de $4.800.438,36, lo que refleja la ventaja de operar por vía electrónica.

