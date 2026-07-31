La cláusula que cambió la MLS y convirtió a David Beckham en un magnate de u$s700 millones + Agregar ámbito en









La estrella inglesa sorprendió al mundo dejando Europa para jugar en Estados Unidos, pero pocos conocían la razón detrás de su decisión.

Becks sorprendió a todos marchándose a la MLS, pero detrás de eso había un contrato con mucho dinero a largo plazo y la oportunidad de tener su propio equipo. Cuenta de X: @MLS

La estrella de Hollywood David Beckham es una persona habituada al éxito económico: ganó millones por su talento dentro de la cancha, jugó en los mejores clubes y cambió las reglas del marketing con su imagen. El futbolista tenía una pegada privilegiada, cualidad que resulta pequeña al compararla con su capacidad para hacer negocios.

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Cuestionado por partir hacia la MLS cuando la liga no albergaba grandes nombres, supo construir una vida en Estados Unidos cercana al fútbol, aunque desde un nuevo rol institucional. Desde su paso por LA Galaxy hasta la creación del Inter Miami y el fichaje de Lionel Messi, hubo decisiones fundamentales para alcanzar este capítulo de su carrera.

Beckham también logró múltiples acuerdos de patrocinio gracias a su imagen. Instagram de David Beckham La apuesta clave de Beckham en 2007 Para entender el papel de Beckham hay que trasladarse al año 2007. El inglés abandonaba el Real Madrid y su futuro era una incógnita. No se debía a la falta de minutos ni a la presión del conjunto español, aunque mucho tiempo después se comprendió lo que en ese instante fue calificado como una mala elección.

Becks firmaba con Los Angeles Galaxy y arribaba a la Major League Soccer, un torneo distante del nivel de la Premier League o el fútbol español. Ni siquiera lo económico lo explicaba: en el Merengue percibía cerca de u$s19,8 millones y en su nuevo equipo pasaba a cobrar u$s6,4 millones, una reducción del 70% que fue portada en todos los diarios británicos.

Pese a ser dueño de un equipo rival, los Galaxy consideran a Beckham un ídolo. Cuenta de X: @FIFAcom Cómo le sirvió en la creación del Inter Miami Tiempo después, un economista halló la respuesta a lo que muchos pasaron a considerar una jugada maestra: al año, terminó recibiendo cerca de u$s50 millones en el conjunto estadounidense gracias a una curiosa cláusula, la cual le otorgaba un porcentaje de todos los ingresos de la institución mientras su figura expandía la marca del club en el mundo.

Sumado a esto, el acuerdo incluía un beneficio extra: el derecho a adquirir una franquicia en expansión de la MLS por algo más de u$s23 millones, la mitad de su salario anual. El detalle fue determinante para su mayor proyecto tras el retiro. Beckham aprovechó la oportunidad para fundar el Inter Miami por una cifra inferior a las habituales. En 2020, la plaza para ingresar a la MLS requería una inversión de entre u$s100 millones y u$s325 millones. Considerando la tasación actual del club, situada en u$s585 millones, la maniobra representó un acierto financiero incomprendido en 2007. El inglés le sumó a sus grandes contratos con los clubes el dinero que ganó por hacer publicidades. Instagram de David Beckham Fortuna de millones: el actual patrimonio de David Beckham Actualmente, el patrimonio neto de David Beckham se estima en u$s700 millones, según reportes de medios especializados. La cifra responde a su extensa trayectoria deportiva vistiendo las camisetas del Manchester United, Real Madrid, París Saint-Germain y Milan. Su imagen también desempeñó un rol central mediante acuerdos de patrocinio con firmas como Adidas, Armani, H&M, Pepsi, McDonald's, Lay's y Stella Artois. A esto se suman los ingresos provenientes de sus alianzas con Maserati o la firma de relojes de lujo Tudor.

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