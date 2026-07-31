Un jugador de Deportivo Riestra fue denunciado por violencia de género

El hecho que involucra a Facundo Miño se hizo público en los últimos días por las redes sociales de su expareja. La Justicia calificó el caso de “altísimo riesgo”.

Facundo Miño, que fue denunciado por su expareja por violencia de género, llegó a Deportivo Riestra en 2025.

Facundo Miño , jugador de Deportivo Riestra , fue denunciado públicamente por su expareja en los últimos días por violencia de género . Ocho meses después de haber iniciado las acciones legales correspondientes, Rocío hizo pública su historia y aseguró haber sufrido violencia física, verbal y psicológica.

La información se conoció pocos días después de que Barracas Central haya apartado a Gonzalo Morales de su plantel profesional por una denuncia de violencia de género. Ahora otro caso más sacude al fútbol argentino. La víctima aseguró que las situaciones de maltrato comenzaron cuando estaba embarazada de su hija.

Después de cada episodio, el jugador le pedía perdón por WhatsApp, pero las situaciones se repetían, según aseguró la mujer. “ Creí que con el nacimiento de nuestra hija las cosas cambiarían . Lamentablemente no fue así. Todo siguió igual o incluso peor”, describió.

Uno de los episodios más violentos habría sido en noviembre de 2025 cuando el futbolista habría roto una puerta de una trompada y volcado el corralito de su hija . En la denuncia también se describieron situaciones de encierro, aislamiento y delitos contra la integridad sexual de la víctima.

El caso llegó a la Justicia a fines de 2025 , la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) lo calificó como de “altísimo riesgo ”. El Juzgado Civil N°10 dictó una prohibición de acercamiento de 300 metros a la mujer y su hija, le entregó a Rocío un botón de antipánico y le prohibió cualquier tipo de contacto, incluso por medios digitales.

La expareja de Miño también denunció la presión recibida por parte de los familiares del futbolista y como el miedo por lo que podía pasarle a su hija la hicieron guardar silencio durante meses. “Terminé siendo la ‘loca’ y la ‘mala madre’ por denunciar y por decidir protegerla”, expresó.

La resolución de la Justicia sobre el caso del futbolista Facundo Miño. @rroapes_

El expediente de la denuncia penal incluyó un peritaje psicológico que aseguró que Rocío presentaba un padecimiento psico-traumático compatible con los hechos relatados.

La causa penal se encuentra archivada, la víctima decidió no avanzar por temor a represalias, aunque todavía existe la posibilidad de reabrirla. Desde Deportivo Riestra afirmaron que tienen conocimiento de la denuncia, pero que decidieron no tomar medidas mientras la investigación judicial siga en curso.

Quién es Facundo Miño, el jugador de Riestra acusado por violencia de género

El defensor central de 25 años nació en Paso de los Libres, Corrientes el 16 de octubre de 1999. Su debut como profesional fue en Almirante Brown en la temporada 2019/20. Llegó al Malevo a préstamo por dos años a comienzos del 2025.

Miño es una de las piezas habituales de la defensa de Riestra, disputó 53 partidos y fue parte de uno de los momentos históricos del club que se clasificó por primera vez a la Copa Sudamericana 2026. En este Torneo Clausura, el central fue titular en la victoria 3-0 ante Boca y en la derrota 2-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.