Domingo Cavallo pidió "remover completamente el cepo cambiario" y planteó que es el mejor momento para hacerlo

Anticipó qué pasaría con el dólar si se concreta ese paso y dijo que el BCRA tiene que comprar más divisas. Además, criticó al RIGI.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, insistió con uno de sus principales críticas al programa económico y le recomendó al Gobierno levantar todas las restricciones del cepo cambiario que aún persisten para la compra de dólares por parte de las empresas. Además, consideró que no necesariamente un plan de estabilización tenga que comenzar con una caída de la actividad.

"En referencia al momento actual yo sostengo que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es remover totalmente el cepo cambiario" , afirmó Cavallo en una charla que mantuvo este fin de semana en el programa de streaming Economía de Quincho.

El extitular del Palacio de Hacienda en los años 90 dijo al respecto que "es el mejor momento para remover el cepo cambiario porque hay una gran superávit comercial y hay una gran afluencia de dólares y por lo tanto se puede eliminar el cepo cambiario y dejar totalmente libre el movimiento de capitales".

Domingo Cavallo fue ministro de Economía de Carlos Menem entre 1991 y 1996. Puso en marcha un plan de estabilización para frenar una inflación absolutamente descontrolada, consistente en aplicar una caja de conversión entre el peso y el dólar, bajo al regla del 1 a 1.

Ahora, con una posición diferente, el economista considera que la libre circulación de capitales ayudaría a estabilizar el tipo de cambio y así disminuir las expectativas de devaluación.

"Por supuesto, en tren de remover las restricciones al movimiento de capitales, al mismo tiempo hay que acumular la mayor cantidad de reservas posibles", explicó el considerado "padre de la Convertibilidad", quien sostuvo que la compra de dólares por parte del Banco Central con emisión de pesos no sería inflacionaria.

La hipótesis del extitular del Palacio de Hacienda sostiene que, si el BCRA compra más dólares de los que ha comprado hasta ahora y llega a tener unos u$s10.000 millones netos, se generaría una caída del riesgo país, y por lo consiguiente una baja de la tasa de interés interna, al bajar expectativas de devaluación, lo que tendría una efecto virtuoso. Bajo su idea, los pesos que se vuelquen al mercado no se irían a precios.

Domingo Cavallo y la crítica al RIGI

El exministro agregó que, si se levantan las restricciones, la caída del riesgo país sería beneficiosa "tanto para el Gobierno como para los particulares y eso va a significar la baja de la inflación no por emisión monetaria, sino por competencia entre las tasas externas y las tasas internas de la tasa de interés, de la tasa activa dentro de la economía argentina.

En ese sentido, sostuvo que "todo eso va a ayudar mucho a que no solo crezcan los sectores a los cuales se le dan incentivos especiales a través del RIGI, sino todo el resto de la economía, que es lo que ahora se necesita".

Cavallo comentó una charla que mantuvo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en relación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones: "Le pregunté a Federico 'cómo van a justificar el RIGI si el gobierno viene a plantear que hay que terminar con los privilegios para algunos sectores' y él me dijo que le preguntó lo mismo al presidente Javier Milei quien le contestó que en dos años toda la economía va a tener las mismas condiciones que las empresas que están en el RIGI".

Liberación de cepo y tipo de cambio

Por otro lado, el exministro consideró que el Gobierno tendría que aprovechar el momento en que tiene mayor superávit comercial para levantar restricciones.

"Creo que en este momento, si eliminaran totalmente el cepo, no sabemos bien a qué nivel va el tipo de cambio. Según (Juan Carlos) De Pablo bajaría, pero yo creo que no", añadió Cavallo, quien por el contrario expresó que "posiblemente subiría un poco" ya que a su entender "bajaría la expectativa de un cambio en el tipo de cambio".

Críticas al plan de estabilización

El exfuncionario de Carlos Menem y Fernando De La Rúa criticó la idea de que se tenga que generar una recesión para poder estabilizar una economía en inflación. "Hay algunos que dicen que para estabilizar hay que soportar una recesión, por lo menos en la industria y en el comercio y en los servicios", afirmó . En ese sentido, dijo que al liberar las restricciones a los flujos de capitales durante su gestión "bajó drásticamente la tasa de inflación rápidamente y además se reactivó de inmediato la economía".

"¿Por qué se reactivó de inmediato la economía? Miren, ese año 90 creció 10% el producto bruto. Prácticamente en todos los sectores, ¿Por qué se reactivó? Porque bajaron las tasas de interés, en pesos y también en dólares", enfatizó.