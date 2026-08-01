Recategorización ARCA: qué pasa si no hacés el trámite antes del 5 de agosto

Miles de contribuyentes deberán revisar su situación en los próximos días para evitar inconvenientes con el régimen simplificado.

El calendario fiscal suma un nuevo vencimiento para quienes integran el régimen simplificado.

La cuenta regresiva ya empezó para los monotributistas . Como ocurre dos veces al año, llegó el momento de revisar si la categoría actual sigue siendo la correcta de acuerdo con los últimos doce meses. Antes de dejar pasar el plazo, es recomendable verificar si corresponde realizar el trámite y conocer cómo funciona el procedimiento habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

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Aunque para muchos el trámite puede parecer un simple paso administrativo, no cumplir con la obligación cuando corresponde puede traer consecuencias que van desde una modificación realizada por el organismo hasta diferencias en los importes que deberán abonarse en los meses siguientes. E l vencimiento para la recategorización será el 5 de agosto , una fecha que conviene marcar en el calendario.

La recategorización del monotributo se realiza dos veces al año , en febrero y agosto. En cada instancia, los contribuyentes deben analizar los parámetros correspondientes a los últimos doce meses de actividad para determinar si continúan dentro de la misma categoría o si deben subir o bajar de escala.

El cronograma de agosto comienza con una instancia prevista dentro del régimen administrado por ARCA.

No todos están obligados a hacer el trámite. Quienes mantienen la misma categoría luego de evaluar sus parámetros o quienes todavía no cumplen seis meses desde el alta en el régimen no deben realizar ninguna gestión.

Ahora bien, cuando sí corresponde recategorizarse y el contribuyente deja pasar la fecha, pueden aparecer complicaciones. ARCA cuenta con mecanismos de control que cruzan información sobre compras, gastos y acreditaciones bancarias , entre otros datos fiscales. Si esos movimientos no resultan compatibles con la categoría declarada, el organismo puede iniciar una recategorización de oficio .

En esos casos, la persona recibe una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento. Allí podrá consultar los fundamentos de la decisión y, si considera que existe un error, presentar una apelación mediante el servicio de Presentaciones Digitales dentro de los plazos previstos.

Otro aspecto a tener presente es que la nueva categoría impacta en el valor mensual del Monotributo, por lo que una modificación realizada fuera del plazo o de oficio puede generar diferencias económicas para el contribuyente.

La próxima semana habrá una fecha clave para miles de contribuyentes de todo el país. Magnific

Paso a paso: cómo hacer la recategorización antes del vencimiento

El trámite se realiza íntegramente desde el portal de ARCA y demanda apenas unos minutos si el contribuyente ya tiene actualizada su información.

Antes de comenzar, conviene reunir los datos correspondientes a los últimos doce meses, ya que el sistema solicitará verificar distintos parámetros de la actividad. Para completar la recategorización hay que seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Monotributo de ARCA con CUIT y clave fiscal

Seleccionar la opción "Recategorizarme"

Revisar la categoría vigente y consultar las escalas disponibles

Informar la facturación acumulada de los últimos doce meses

de los últimos doce meses Completar los datos vinculados con la actividad, como energía eléctrica consumida, superficie afectada y alquileres , cuando corresponda

, cuando corresponda Confirmar la categoría sugerida por el sistema luego de verificar que la información sea correcta

Descargar o imprimir la nueva credencial si hubo cambios

En los últimos períodos, ARCA también incorporó un sistema de recategorización simplificada, mediante el cual muestra automáticamente la facturación registrada para ayudar al contribuyente durante el proceso. Aun así, la responsabilidad de verificar que toda la información sea correcta sigue siendo del usuario.

Para quienes todavía tienen dudas, una recomendación habitual de especialistas es no esperar al último día. En jornadas de alto tráfico suelen incrementarse las consultas y, si aparece alguna inconsistencia en los datos, disponer de algunos días extra puede hacer la diferencia para resolverla sin apuros.