Julia Strada: "El sistema financiero repite las desigualdades en la sociedad"

En el análisis sobre el primer pago del IFE y la bancarización sostuvo: "Esto demostró que un sector de la población muy grande (entre ocho y nueve millones de personas) no estaba en el mercado formal ni registrado en alguna otra base. La velocidad de querer pagar el primer IFE tal vez limitó hacer una bancarizacion previa. Sigue siendo un desafío pero una porción no menor está en el sistema y tiene una cuenta gratis".

Al respeto consideró que "dejar el efectivo no es solo cultural" porque "hay una porción que no está registrada que se maneja con lógicas barriales donde no entró lo formal ni la bancarización". Sobre la importancia para una Economía que la población esté registrada dijo: "Sirve para apalancar la Economía. La plata que presta el sistema es la plata de la gente. El crédito permite apalancar la Economía. Hay un 30% de Economía que no esta bancarizada".

Al respecto creyó necesaria que haya mayor difusión en la sociedad de educación financiera y nombró nuevas formas de manejo del dinero: "Lo que conocemos como Fintech que son las billeteras digitales. Te da la posibilidad desde el celular y con una captura de tu cara abrirte una cuenta. Esto sortea la presencialidad y brinda la posibilidad de tener una cuenta en un banco para cobrar o transferir. Pero para eso necesitás celular e internet por eso hablamos de inclusion financiera y digital"

Sobre la educación financiera desmitificó que se trate de cuestiones muy complejas, sino simplemente de aprender a manejar el dinero: "La idea de finanzas esta muy asociado al varón universitario y quedan afuera todos los demás pero se trata de la administración de la plata de cada uno. Podés hacer un Excel de ingresos y gastos, saber las fechas de pago, la previsión de la liquidez en el mes, o si tengo un ahorro como lo rentabilizo. No es necesario comprar la acción de YPF".

"Los adultos mayores también pueden aprender yo no bajaría los brazos". dijo e hizo hincapié en lo relevante de hacer campañas como, por ejemplo, enseñar el uso correcto del cajero automático.

Julia Strada también hizo referencia a la iniciativa del Banco Provincia, que fue anunciada el pasado viernes, y que permite a las personas trans acceder a un seguro de caución para concretar contratos de alquiler: "Hay una lógica de discriminación muy arraigada donde o les cobran cualquier valor o no le alquilan la propiedad por miedo a que ejerzan la prostitución. Esto junto con el cupo laboral trans podría solucionar la vida de manera integral. El Estado está atrás; es muy simbólico".

En este punto indicó que "el sistema financiero repite las desigualdades en la sociedad" y brindó reveladoras estadísticas sobre la brecha salarial en Argentina a nivel de género. Las mujeres están once puntos por debajo en cuentas de depósito, el acceso al crédito para quienes están en el sistema es para el 52% en el caso de los varones, frente al 46% de las mujeres; esto significa que el sistema le presta más a los varones que a las mujeres".

Sobre la brecha salarial que es del 30% explicó el transfondo: "Hay roles asignados históricamente. La mujer hace el trabajo domestico sin ser remunerada, entonces trabaja menos horas y esta menos especializada. Nos contratan para profesiones que tienen que ver con tareas de cuidado. Hay un sistema que conspira. Los grandes congresos de empresarios los hacen varones"

Por último sobre el paquete de incentivos financieros que el Estado lanzó para palear la crisis en los bolsillos de los argentinos por la paralización de la economía debido a la cuarentena, Strata dijo: "Retomo frases de Cecilia Todesca que dijo que hay que pensar la renta básica para que sostenga una parte de la población. Esto es un desafío fiscal porque, desde que arrancó la pandemia, el Estado no le pidió plata a nadie y esto lo digo como virtud y también como problema. Se banca con emisión. No me adelantaría a pensar a futuro porque hay que analizar no solo que el estado ponga plata sino también desde donde lo saca".