Economías regionales crecen en exportaciones pero enfrentan problemas de competitividad

En este marco, la evolución de los volúmenes exportados mostró una tendencia positiva más estable a diferencia de la dinámica de los valores de exportaciones. En este contexto, se destaca el desempeño positivo de las ventas de 20 productos que mostraron signos de recuperación y/o crecimiento en los siguientes rubros: arvejas (+149%), tomates frescos (+64%), aceites esenciales (+46%), tabaco (+36%), aceite de maní (+23%), huevos y ovoproductos (+22%), moluscos (+21%), yerba mate (+21%), leche en polvo (+20%), aceitunas en conserva (+19%), garbanzos (+17%), miel (+11%), maquinaria agrícola (+9%), carne vacuna (+9%), quesos (+6%), carne aviar (+5), papas frescas (+3), maní sin cáscara (+3%) y algodón (+1).

En este contexto, y a modo de balance de año, el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su director, Eduardo Rodríguez, advirtió sobre las dificultades que tuvieron que afrontar las distintas actividades productivas: “La falta de mano de obra temporaria (trabajadores golondrinas) fue y continúa siendo notoria en peras y manzanas, vitivinícola, olivícola, tabacalero, citrícola, yerbatero y frutas finas, por citar algunos complejos productivos. El problema aún no ha sido resuelto y se ha transformado en un factor inquietante para nuestros productores ya que no hay nada peor para un productor pyme de las economías regionales que no poder levantar su cosecha tras un año de espera. A este panorama, hay que sumarle una macroeconomía no acomodada y una brecha cambiaria que no nos permite comprar insumos elementales para la producción -semillas, fitosanitarios y fertilizantes- al mismo valor en el que vendemos nuestros productos”.

Más concretamente, Rodríguez remarca: “En líneas generales, podemos decir que nuestras producciones no han sido escuchadas ni atendidas, pero por suerte, en su gran mayoría, nuestras plantaciones son ciclos perennes y hemos podido incrementar las exportaciones en dólares y mantener los volúmenes con respecto al 2021. Las economías regionales, quienes representamos el 63% de los productores nacionales y damos trabajo en forma directa a más de 625.000 jornaleros, exportamos por 7.600 millones de dólares y atendemos diariamente la demanda doméstica de frutas y verduras, huevo, pollo, leche, té, yerba, algodón, aceitunas, vino, maderas; por citar algunos productos”.

De cara al año próximo y según lo anticipado por el Gobierno, se buscaría la reducción de las retenciones y se incrementarían los reintegros justamente para las actividades de las economías regionales que hoy afrontan una crisis de competitividad. En tanto, diversos son los sectores que están pidiendo baja en las retenciones también para continuar creciendo en envíos.

La agenda entonces seguirá abierta hacia 2023 con miras a continuar incrementando las exportaciones pero también para subsanar problemas de fondo de actividades claves para la economía local.