¿Oportunidad para la Argentina?: Donald Trump analiza bajar aranceles para importar carne y contener los precios en EEUU

La decisión se da en un contexto de máximos históricos para los precios de la carne en el mercado estadounidense, con aumentos de hasta 16% interanual. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta un avance de 10% para 2026.

La decisión se da en un contexto de máximos históricos para los precios de la carne en el mercado estadounidense, con aumentos de hasta 16% interanual.

En medio de las aceleraciones del precio de la carne en Estados Unidos , el gobierno de Donald Trump podría abrir la puerta a aumentar las importaciones , según informó el medio económico The Wall Street Journal . La medida, que sería previa a las elecciones legislativas de noviembre, apunta a suspender el arancel anual que aplica una tasa más alta una vez que se alcanza cierto nivel de importaciones, lo que permitiría que una mayor cantidad de ese producto ingrese al país con tasas más bajas .

La decisión se da en un contexto de máximos históricos para los precios de la carne en el mercado estadounidense. El kilo de carne picada alcanzó un precio u$s14,75 promedio , casi dos dólares por encima del valor registrado un año antes, mientras que los bifes escalaron a los u$s28 por kilo , con un incremento interanual del 16%, según la Oficina de Estadísticas Laborales . A su vez, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA , por sus siglas en inglés) proyectó recientemente una suba del 10,1% para los precios de la carne vacuna a lo largo de 2026.

El encarecimiento responde, en buena medida, a una menor oferta global . El stock ganadero de Estados Unidos cayó al nivel más bajo de los últimos 75 años, situación que elevó los precios al consumidor y redujo los márgenes de la industria frigorífica. A esto se suman problemas climáticos que afectaron la producción en varios países exportadores, entre ellos Argentina, Brasil y el propio mercado norteamericano.

La preocupación por el costo de los alimentos se profundiza en un escenario de mayor presión inflacionaria, ya que el índice de precios al consumo estadounidense alcanzó el 3,3% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2024; impulsada por el encarecimiento de los combustibles y los efectos de la guerra en Medio Oriente sobre los precios internacionales de las materias primas.

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De acuerdo con The Wall Street Journal, la Casa Blanca no solo avanzará con una flexibilización arancelaria, sino también con medidas destinadas a reducir costos para los productores locales. Entre ellas, se prevé aliviar regulaciones para los ganaderos e instruir a la Small Business Administration (SBA) para ampliar el acceso al financiamiento y aumentar la oferta de crédito al sector.

Un funcionario citado por el diario explicó que la apertura temporal a mayores importaciones busca resolver los problemas de abastecimiento en el corto plazo, mientras que la desregulación y el apoyo crediticio apuntan a fortalecer la producción doméstica en el mediano plazo.

Actualmente, cerca del 20% de los 13.150 millones de kilos de carne vacuna que se consumen anualmente en Estados Unidos provienen del exterior, lo que convierte al país en uno de los principales destinos para los exportadores globales.

Argentina, entre los principales beneficiarios

La eventual reducción de aranceles podría representar una oportunidad para la Argentina. Después de la firma del acuerdo recíproco de comercio e inversiones entre ambos países en febrero, Trump dispuso quintuplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas métricas durante 2026, distribuidas en cupos trimestrales.

La medida ya había generado cuestionamientos de sectores ganaderos estadounidenses, que advirtieron que una mayor apertura comercial podría perjudicar a los productores locales al aumentar la competencia externa.

En paralelo, el Gobierno argentino intensificó su estrategia comercial en el mercado norteamericano con la denominada “Semana de la carne argentina”, una misión que incluyó actividades en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles para consolidar la presencia del producto nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en el primer trimestre de 2026 las exportaciones de carne vacuna crecieron 54% interanual en valor y alcanzaron los u$s1.028 millones, con embarques por 199.658 toneladas.

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En el primer trimestre del año las exportaciones de carne bovina crecieron 54% en relación a igual período del año pasado.



Las exportaciones del sector sumaron 199.658 toneladas y alcanzaron un valor de USD1.028 millones



En esta dinámica fueron… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 11, 2026

Precios récord para la carne argentina

El contexto internacional también impulsó una fuerte mejora en los valores de exportación. El precio de la categoría “carne y sus preparados” alcanzó en el primer trimestre de 2026 su nivel más alto desde que comenzaron los registros en 1986, según del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, Miguel Schiariti, el principal factor detrás de este salto fue la menor oferta global provocada por fenómenos climáticos en distintos países productores.

El Banco Mundial informó que el precio internacional del beef avanzó 24,1% entre mayo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de u$s6,62 a u$s8,21 por kilo. En el caso de la carne refrigerada exportada por Argentina, el INDEC reportó un valor promedio de u$s12.710 por tonelada, equivalente a una suba interanual del 33,7%.