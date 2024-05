Economistas no ven piso de la recesión y ponen dudas sobre el rebote en V

La actividad económica se derrumbó más de 8% anual en marzo. No obstante, desde el Gobierno aseguran que hechos como la vuelta del crédito hipotecario auguran un mejor futuro.

Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni , aseguró que el derrumbe de la actividad económica tocó su piso en marzo y resaltó algunos datos que estarían dando indicios sobre el tan mentado "rebote en V". ´Sin embargo, los economistas que dialogaron con Ámbito no ven palancas que puedan apuntalar la economía y ponen dudas sobre la mirada oficial.

Al respecto, el director del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, Juan Manuel Telechea , advirtió en conversaciones con este medio que la mejora mensual de algunos datos de abril no necesariamente se va a ver reflejado en un repunte de la actividad.

"Si bien es cierto que en abril se vio una recuperación respecto de marzo de la recaudación, los patentamientos de autos, las ventas minoristas y la construcción, me parece que esto no alcanza para confirmar que tocamos el piso. El dato del EMAE de marzo fue muy flojo, por debajo de lo esperado, por lo cual no es que hay una relación uno a uno entre estos otros indicadores y la economía en términos agregados", profundizó.