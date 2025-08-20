Marcó una generación: HBO Max estrenó una serie que sigue siendo furor a 25 años de su lanzamiento







Con diálogos brillantes y personajes entrañables, esta serie en HBO Max vuelve a demostrar por qué algunas series nunca pasan de moda.

Lorelai y Rory vuelven a escena con su particular forma de ver la vida, en una serie que HBO Max rescató para nuevas y viejas generaciones.

En un escenario donde las series nostálgicas vuelven con fuerza, HBO Max apuesta por un regreso que no pasa desapercibido. El clásico televisivo protagonizado por madre e hija revive en pantalla, conquistando a una nueva camada de espectadores que descubren su magia.

El impacto de este estreno no responde solo a la nostalgia: esta propuesta conecta con quienes buscan historias profundas, personajes entrañables y tramas cargadas de humor y emociones reales. La serie encuentra un nuevo hogar en streaming, y el momento no podría ser más oportuno.

gilmor-4.png_554688468 HBO Max revive una de las series más queridas de los 2000, ideal para maratonear y reconectar con una historia que marcó época. De qué trata Gilmore Girls, la icónica serie que estrenó HBO Max En el centro de Gilmore Girls está la relación de Lorelai y Rory, una madre y su hija que viven en el pintoresco pueblo de Stars Hollow. Su vínculo va más allá de lo convencional: son amigas, confidentes y compañeras de aventuras cotidianas. El escenario, con vecinos excéntricos y lugares que parecen sacados de una postal, suma encanto al relato.

La historia arranca con Rory a punto de cambiar de colegio para prepararse para ingresar a Harvard. Lorelai, que crío sola a su hija tras dejar su casa siendo adolescente, necesita dinero para costear la matrícula y recurre a sus padres, con quienes mantiene una relación distante.

Los capítulos avanzan con un ritmo ligero pero cargado de diálogos brillantes y referencias pop. Café, libros, sarcasmo y relaciones que evolucionan de manera tan natural como compleja. Todo convive en un universo que mezcla comedia y drama con una soltura poco vista en la televisión de su tiempo.

HBO Max: tráiler de Gilmore Girls Embed - Gilmore Girls na HBO Max | Trailer Oficial HBO Max: elencos de Gilmore Girls Lauren Graham

Alexis Bledel

Kelly Bishop

Edward Herrmann

Scott Patterson

Melissa McCarthy

Jared Padalecki

Milo Ventimiglia

Matt Czuchry