Baidu, el "Google chino", aumenta sus ganancias un 37,5% en el primer semestre







La tecnológica china reporta un beneficio neto de u$s2.097 millones, mientras sus ingresos por marketing caen y otros negocios crecen.

Baidu, el “Google chino”, registra un beneficio neto de 1798 millones de euros en el primer semestre.

Baidu, conocido como el “Google chino”, obtuvo un beneficio neto atribuido de 15.039 millones de yuanes (u$s2.097 millones) en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 37,5% respecto al mismo período del año anterior. La cifra de negocio de la compañía alcanzó los 65.165 millones de yuanes (7791 millones de euros), un leve descenso del 0,4%.

Los ingresos por servicios de marketing cayeron un 11,1%, hasta los 34.791 millones de yuanes (4159 millones de euros), mientras que otros conceptos generaron 30.374 millones de yuanes (3631 millones de euros), un 15,4% más que en 2024. A esto se suma un aporte de 9350 millones de yuanes (1118 millones de euros) proveniente de intereses netos, cambios de divisas y rendimientos de inversiones, muy superior a los 2017 millones de yuanes (241,1 millones de euros) registrados hace doce meses.

41880_landscape Rendimiento del segundo trimestre y negocios de IA Solo en el segundo trimestre, las ganancias de Baidu ascendieron a 7322 millones de yuanes (875,4 millones de euros) y los ingresos a 5488 millones de yuanes (656,1 millones de euros). Esto representa un aumento del 33,4% en beneficios y una caída del 3,6% en ingresos frente al mismo periodo de 2024.

Robin Li, cofundador y consejero delegado de Baidu, destacó: “En el segundo trimestre, nuestro negocio de IA en la nube siguió registrando un crecimiento sólido y saludable de los ingresos respaldado por el fortalecimiento de nuestras capacidades de IA integrales, así como por nuestros productos y servicios de IA”.

Los costes operativos semestrales de la compañía ascendieron a 57.380 millones de yuanes (6860 millones de euros), un 6,2% más que el año anterior, incluyendo gastos de actividad, venta, generales, administrativos y de investigación y desarrollo. Baidu por consolida su liderazgo en inteligencia artificial mientras mantiene estabilidad en sus operaciones principales.

