Baidu, conocido como el “Google chino”, obtuvo un beneficio neto atribuido de 15.039 millones de yuanes (u$s2.097 millones) en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 37,5% respecto al mismo período del año anterior. La cifra de negocio de la compañía alcanzó los 65.165 millones de yuanes (7791 millones de euros), un leve descenso del 0,4%.
Baidu, el "Google chino", aumenta sus ganancias un 37,5% en el primer semestre
La tecnológica china reporta un beneficio neto de u$s2.097 millones, mientras sus ingresos por marketing caen y otros negocios crecen.
Los ingresos por servicios de marketing cayeron un 11,1%, hasta los 34.791 millones de yuanes (4159 millones de euros), mientras que otros conceptos generaron 30.374 millones de yuanes (3631 millones de euros), un 15,4% más que en 2024. A esto se suma un aporte de 9350 millones de yuanes (1118 millones de euros) proveniente de intereses netos, cambios de divisas y rendimientos de inversiones, muy superior a los 2017 millones de yuanes (241,1 millones de euros) registrados hace doce meses.
Rendimiento del segundo trimestre y negocios de IA
Solo en el segundo trimestre, las ganancias de Baidu ascendieron a 7322 millones de yuanes (875,4 millones de euros) y los ingresos a 5488 millones de yuanes (656,1 millones de euros). Esto representa un aumento del 33,4% en beneficios y una caída del 3,6% en ingresos frente al mismo periodo de 2024.
Robin Li, cofundador y consejero delegado de Baidu, destacó: “En el segundo trimestre, nuestro negocio de IA en la nube siguió registrando un crecimiento sólido y saludable de los ingresos respaldado por el fortalecimiento de nuestras capacidades de IA integrales, así como por nuestros productos y servicios de IA”.
Los costes operativos semestrales de la compañía ascendieron a 57.380 millones de yuanes (6860 millones de euros), un 6,2% más que el año anterior, incluyendo gastos de actividad, venta, generales, administrativos y de investigación y desarrollo. Baidu por consolida su liderazgo en inteligencia artificial mientras mantiene estabilidad en sus operaciones principales.
