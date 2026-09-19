La OTAN celebró el acuerdo entre Dinamarca y EEUU por Groenlandia: "Contribuirá a estabilizar la región" + Agregar ámbito en









Desde la alianza indicaron que recibieron la noticia con satisfacción. Así, consideran que "contribuiría a fomentar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en esta región vital".

El acuerdo "refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte", indicaron desde la conducción del territorio.

Luego de que EEUU y Dinamarca anunciaran un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia, tras amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse del territorio por la fuerza, la OTAN celebró el consenso al afirmar que contribuiría a estabilizar la región.





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Tras el anuncio del consenso, Trump declaró que Dinamarca otorgaría a EEUU "el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" en el territorio semiautónomo danés.

La OTAN celebró el acuerdo entre Groenlandia y EEUU Un portavoz de la OTAN afirmó que la alianza militar recibió con satisfacción el acuerdo, que "contribuiría a fomentar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en esta región vital".

Por su lado, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró estar "satisfecha de que exista la perspectiva de un buen acuerdo" para las tres partes, que se esperaba que se firmara en la Asamblea General de la ONU la próxima semana.

El acuerdo "refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte", agregaron desde la fundación. @realDonaldTrump El acuerdo "refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte", agregó, al tiempo que reconoce "la soberanía y la integridad territorial del Reino y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación", según un comunicado conjunto con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Una vez firmado, el acuerdo aún tendría que pasar por "los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor". Nielsen afirmó que era "gratificante que estemos a punto de firmar un acuerdo que garantiza y refuerza la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, EEUU y la alianza occidental". Donald Trump anunció un acuerdo para ampliar la presencia militar de EEUU en Groenlandia Trump presentó el entendimiento como un logro “histórico” y aseguró que permitirá a Washington adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la defensa de Groenlandia y de Estados Unidos. Según afirmó, el pacto no tiene fecha de vencimiento y no implicará costos para su país. El entendimiento le otorgaría a Estados Unidos acceso permanente, derechos de sobrevuelo y la posibilidad de ampliar sus instalaciones militares en Groenlandia, según funcionarios estadounidenses citados por medios norteamericanos. También impediría que China, Rusia u otros países considerados adversarios de Washington instalen bases, mantengan tropas o realicen inversiones en sectores sensibles de la isla sin una autorización expresa de Estados Unidos.