Efecto DNU: preocupación en pymes por impacto en consumo y empleo

“Si no se corrige, en tres meses vamos hacia una situación de empresas con muchos problemas, despidos y más desempleo. No va a haber demanda. Y los precios van a bajar a costa de hambre y pobreza. La gente no va a tener plata para consumir. Es un efecto dominó y le va a pegar a todos”, explicó a Ámbito Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA).