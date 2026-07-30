Oficializaron el aumento de jubilaciones y asignaciones ANSES para agosto con bono de $70.000: quiénes cobran y de cuánto es el haber mínimo

El Gobierno confirmó una actualización del 1,89% para los haberes previsionales y las asignaciones familiares, en línea con la inflación de junio. Además, mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados.

El Gobierno oficializó este jueves el incremento de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirá desde agosto. La actualización será del 1,89% , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

A través de la Resolución 232/2026 , publicada en el Boletín Oficial , la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó el haber mínimo jubilatorio en $419.775,93 , mientras que el haber máximo mensual quedó establecido en $2.824.694,49 .

La norma también actualizó las bases imponibles del sistema previsional. Desde el período devengado agosto de 2026, la base mínima será de $141.380,42 y la máxima alcanzará los $4.594.798,23 , valores que se utilizarán para el cálculo de aportes y contribuciones.

Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $192.028,32 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $335.820,74 mensuales.

En paralelo, el Poder Ejecutivo confirmó mediante el Decreto 686/2026 la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 , que se mantiene vigente desde 2024. Con ese refuerzo, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima percibirán un total de $489.775,93 en agosto .

El decreto establece que quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo recibirán el bono completo. En tanto, los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen ese monto cobrarán un adicional equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar el tope conformado por el haber mínimo más el bono máximo. Además, el refuerzo conservará su carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros conceptos.

Desde julio de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses según la evolución del IPC nacional. Para agosto, el ajuste toma como referencia la inflación de junio, que fue del 1,89%.

Por otra parte, mediante la Resolución 233/2026, la ANSES también oficializó el incremento del 1,89% para los montos y escalas de las asignaciones familiares.

La actualización incluye un nuevo límite de ingresos para acceder al beneficio. Los trabajadores con ingresos superiores a $3.092.203 quedarán excluidos del cobro de las asignaciones familiares, de acuerdo con lo establecido por la resolución.

Entre los nuevos valores, la asignación por hijo será de $75.433 para el primer rango de ingresos familiares, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $150.848 y la asignación por hijo con discapacidad llegará a $245.597 en el tramo de menores ingresos. También fueron actualizados los montos correspondientes a prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio, ayuda escolar anual y asignación por cónyuge, con valores diferenciados para las zonas alcanzadas por regímenes especiales.