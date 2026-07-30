Prime Video estrena la cuarta temporada de Reacher: cuándo llega y de qué trata la nueva misión de Jack Reacher + Agregar ámbito en









La serie protagonizada por Alan Ritchson regresa con una nueva investigación inspirada en una de las novelas más populares de Lee Child.

La cuarta temporada adaptará Gone Tomorrow y empieza con un misterioso caso que cambia el rumbo de Jack Reacher.

Después de consolidarse como una de las series de acción más exitosas de Prime Video, Reacher vuelve con una cuarta temporada que promete subir la apuesta. La plataforma confirmó que los nuevos episodios comenzarán a estrenarse el 12 de agosto de 2026, con el lanzamiento de los tres primeros capítulos. El resto de la temporada llegará de forma semanal, hasta completar los ocho episodios.

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La nueva entrega vuelve a estar protagonizada por Alan Ritchson, quien retoma el papel del exoficial de la Policía Militar de Estados Unidos creado por el escritor británico Lee Child. Esta vez, la historia adapta la novela Gone Tomorrow (Mañana no estás), el decimotercer libro de la saga literaria, considerado por muchos seguidores como uno de los casos más complejos que enfrentó el personaje.

De qué trata la cuarta temporada de Reacher La nueva historia empieza cuando Jack Reacher presencia el aparente suicidio de una mujer. Lo que inicialmente parece un hecho aislado despierta sospechas y termina convirtiéndose en una investigación mucho más grande.

A medida que profundiza en el caso, descubre conexiones con funcionarios del gobierno, intereses militares y una organización que intenta ocultar información sensible. La investigación lo lleva nuevamente a usar sus conocimientos como exintegrante de la Policía Militar, enfrentándose a una red de poder mucho más amplia de lo que imaginaba.

Según adelantó Prime Video, esta temporada trasladará gran parte de la acción a ciudades del noreste de Estados Unidos y mantendrá el estilo que caracterizó a la serie desde su estreno: persecuciones, combates cuerpo a cuerpo y una investigación que avanza a partir de detalles que Reacher logra detectar antes que el resto. Los responsables de la producción también señalaron que esta adaptación respetará gran parte de la estructura de la novela de Lee Child.

La nueva temporada volverá a estar encabezada por Alan Ritchson. Junto a él aparecerán nuevos personajes que tendrán un papel clave en la investigación. Detrás de cámara continúa Nick Santora como showrunner y productor ejecutivo, acompañado por el propio Lee Child, creador de la saga. La serie es producida por Amazon MGM Studios, Skydance Television y CBS Studios, compañías que también participaron en las temporadas anteriores. Prime Video presentó el primer tráiler oficial durante la Comic-Con de San Diego 2026 y confirmó que la nueva temporada mantendrá el tono que convirtió a Reacher en una de las series de acción más exitosas del streaming. Tráiler de la cuarta temporada de Reacher Reparto de la cuarta temporada de Reacher Alan Ritchson

Sydelle Noel

Agnez Mo

Anggun

Christopher Rodriguez-Marquette

Kevin Corrigan

Marc Blucas

Kathleen Robertson

Kevin Weisman Reacher, un fenómeno global de Prime Video Desde su debut en 2022, Reacher se consolidó como una de las franquicias más exitosas de Prime Video. La elección de adaptar una novela distinta en cada temporada permitió renovar los escenarios, los personajes y las investigaciones sin perder la esencia del protagonista, un exmilitar que recorre Estados Unidos resolviendo casos mientras vive como un nómada. Según adelantó Prime Video, será una de las entregas más ambiciosas de la serie hasta el momento.