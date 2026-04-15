El Banco de Japón decidirá si sube las tasas a su nivel más alto en 31 años + Seguir en









Si bien antes se consideraba que la suba de tasas era casi una certeza, durante las últimas semanas esa idea entró en duda, ya que el conflicto en Medio Oriente mantiene la volatilidad en los mercados y empaña las perspectivas económicas.

Es probable que los funcionarios del Banco de Japón consideren elevar su pronóstico de inflación. Daily Sabah

El Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) se aproxima a su reunión de dos días para seguir el rumbo de la política monetaria rodeado de un panorama de incertidumbre, producto de la guerra en Medio Oriente y el impacto que tiene sobre la economía japonesa, fuertemente dependiente de las importaciones energética que pasan por el estrecho de Ormuz.

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A pesar de que hasta hace algunas semanas el consenso de los inversores era que la autoridad monetaria subiera los tipos hasta el 1%, su nivel más alto en 31 años, las últimas declaraciones de los funcionarios del BoJ, enfriaron las expectativas.

El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, declaró el viernes que el banco central orientará la política monetaria teniendo en cuenta la magnitud y la duración del impacto económico provocado por la guerra en Medio Oriente, haciendo hincapié en la necesidad de mantenerse alerta ante el riesgo de estanflación.

Por su parte, las declaraciones del lunes del gobernador, Kazuo Ueda, evidenciaron la incertidumbre sobre el posible desarrollo del conflicto. Ueda tampoco dio señales claras de una posible subida de tipos. En las dos ocasiones anteriores en que el Banco de Japón aumentó los tipos de interés, el gobernador anticipó las medidas con semanas de antelación.

Cambio en los pronósticos De todas maneras, es probable que los funcionarios del Banco de Japón consideren elevar su pronóstico de inflación en su reunión de política monetaria de entre el 27 y el 28 de abril, producto de los elevados precios del petróleo, que se dispararon aproximadamente un 50% desde el inicio de la guerra, según Bloomberg, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto.

banco-japon-2.jpg El FMI espera que la tasa de interés se ubique en torno a 1,5% en 2026. Reuters Ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto, también es probable que los funcionarios también consideren reducir el pronóstico de crecimiento económico, dado que el país asiático depende de las importaciones de petróleo. El FMI espera que Japón acelere la suba de tasas Sobre este punto, FMI prevé que el Banco de Japón aumente gradualmente las tasas de interés, pero a un ritmo ligeramente superior al proyectado hace seis meses, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo. El organismo multilateral espera que la inflación se modere este año y converja hacia el objetivo del 2% del Banco de Japón para finales de 2027, a medida que disminuyan los precios de los alimentos y las materias primas. Por su parte, se prevé que la tasa de interés oficial aumente gradualmente, a un ritmo ligeramente mayor del previsto en octubre de 2025, hasta alcanzar un nivel neutral de alrededor del 1,5%, añade el informe.

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