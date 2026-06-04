Bonos de Santa Fe: la calificadora FIX SCR elevó la nota de largo plazo

La agencia también resaltó que la Provincia no presenta riesgos de refinanciación durante los próximos 24 meses.

La calificadora FIX SCR , afiliada a Fitch Ratings , elevó la nota de largo plazo de la provincia desde AA-(arg) a AA+(arg), al tiempo que confirmó la máxima calificación para emisiones de corto plazo, A1+(arg).

"La mejora de la calificación refleja el fortalecimiento sostenido de las cuentas públicas provinciales y ubica a Santa Fe entre las jurisdicciones con mejor perfil crediticio del país" , explicaron desde Santa Fe.

En su informe, FIX destacó la consolidación de márgenes operativos más robustos y estables, una administración prudente en el manejo del gasto con asignación directa a obras de infraestructura de mejora para la matriz productiva, las reformas tributarias y previsionales implementadas en los últimos años, y una sólida posición de liquidez.

La agencia también resaltó que la provincia no presenta riesgos de refinanciación durante los próximos 24 meses , incluso considerando los compromisos vinculados a los títulos emitidos en los mercados internacionales. En este punto resaltó que Santa Fe mantiene un nivel de endeudamiento bajo en relación con sus ingresos y con otras jurisdicciones comparables.

“Este reconocimiento es el resultado de una política fiscal responsable, basada en el equilibrio de las cuentas públicas, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos. La mejora de la calificación fortalece la confianza de los inversores y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para continuar impulsando obras estratégicas para el desarrollo de Santa Fe ”, señalaron desde el Ministerio de Economía.

Mejora de los indicadores fiscales

Entre los principales fundamentos de la decisión de FIX se encuentra la evolución positiva del resultado operativo provincial. Según el informe, al cierre de 2025 la Administración Pública No Financiera registró un margen operativo equivalente al 8,6 % de los ingresos operativos, el nivel más alto de los últimos cinco años.

La calificadora proyecta además que durante 2026 la provincia mantendrá resultados superavitarios cercanos al 9 %, consolidando el proceso de fortalecimiento fiscal iniciado en los últimos años.

Otro de los aspectos destacados es la mejora registrada en el sistema previsional provincial. FIX señaló que las reformas implementadas permitieron reducir significativamente la presión que el déficit de la Caja de Jubilaciones ejerce sobre las cuentas provinciales, lo que contribuyó a una mayor sustentabilidad financiera.

Liquidez récord y capacidad de pago

El informe también remarca la muy buena posición de liquidez de la provincia. Durante 2025, las disponibilidades netas representaron el 18,3% de los ingresos totales y permitieron cubrir 2,7 veces los pasivos corrientes, indicadores que se encuentran entre los más sólidos del país.

Asimismo, FIX destacó la eficiente administración de activos y pasivos, junto con una estrategia financiera que permite afrontar los vencimientos de deuda previstos sin comprometer la estabilidad fiscal ni la capacidad de inversión pública.

Menor endeudamiento relativo

Pese a la emisión internacional realizada a fines de 2025 para financiar obras de infraestructura, la calificadora consideró que Santa Fe mantiene un nivel de endeudamiento bajo en relación con sus ingresos y con otras jurisdicciones comparables.

FIX remarcó que la provincia conserva muy buenos indicadores de solvencia y que su generación de recursos operativos permite afrontar la totalidad de los servicios de deuda previstos sin necesidad de recurrir a refinanciaciones.