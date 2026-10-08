El Banco Nación aceleró el crédito y explicó más de un tercio del crecimiento del sistema

La entidad expandió en $6,3 billones sus préstamos al sector privado y reforzó su peso en créditos a familias, empresas e hipotecarios.

El Banco Nación expandió $6,3 billones en créditos, un 36,8% del crecimiento total del sistema.

El Banco Nación informó que, en el marco de su 135° aniversario, expandió en $6,3 billones los préstamos al sector privado , una cifra equivalente al 36,8% del incremento total del sistema financiero . Según la entidad, su cartera creció 39,2% frente al 15% registrado por el resto del sistema.

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Con ese avance, el BNA alcanzó una participación de mercado del 21,2% , tres puntos porcentuales por encima del nivel de diciembre de 2025. El crecimiento fue especialmente marcado en los créditos en pesos destinados a personas, donde las financiaciones a familias —sin contar saldos de tarjetas de crédito— aumentaron 55,1% en lo que va del año .

En comparación, el resto del sistema financiero mostró una suba del 10,5% en ese segmento. De acuerdo con los datos difundidos por el Banco Nación, la entidad explicó el 58,1% del incremento de los préstamos a personas durante el período.

En el segmento de empresas, la cartera en pesos del BNA avanzó 30,5% , por encima del 23,7% registrado por el resto del sistema financiero. La entidad indicó que aportó el 22,7% del crecimiento de ese mercado.

También hubo una expansión de los préstamos en moneda extranjera. Durante los primeros nueve meses de 2026, las financiaciones al sector privado en dólares crecieron 40,2% , en un contexto que el banco vinculó con una mayor demanda de crédito para actividades productivas.

El Banco Nación reforzó su presencia en créditos hipotecarios

La entidad destacó además el crecimiento del financiamiento para vivienda. A septiembre de 2026, la cartera de créditos hipotecarios con ese destino alcanzó un saldo promedio cercano a $4 billones, con una suba del 71,7% respecto de diciembre de 2025.

En el mismo período, el resto del sistema financiero expandió esa cartera un 19,6%. Según el BNA, eso implica que creció a un ritmo 3,7 veces superior y explicó el 73,4% del incremento del crédito hipotecario para vivienda durante el año.

La entidad sostuvo que, en términos prácticos, tres de cada cuatro pesos del nuevo financiamiento hipotecario destinado a vivienda fueron otorgados por el Banco Nación.

En paralelo, el banco anunció recientemente el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrá canalizar hasta $2 billones hacia entidades financieras a través de licitaciones periódicas.

Desde el Banco Nación señalaron que esos recursos podrían reforzar la capacidad de financiamiento de largo plazo y sostener la recuperación del mercado hipotecario, luego de varios meses de menor dinamismo.