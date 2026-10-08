Mapa del crédito a empresas: el "rollover" apenas sostiene una demanda en pesos que no logra despegar

Hay unas 284.000 empresas endeudadas con bancos por $91 billones y el financiamiento muestra una fuerte concentración: el 70% está en manos de los 10 principales bancos del sistema. En paralelo, la morosidad empresaria volvió a crecer.

En Argentina hay 283.948 empresas que mantienen deudas con los bancos por $91 billones , un monto que representa un incremento del 5,9% con relación a julio del 2025 . Así lo destaca un reporte de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES Consultores) en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU) .

Si bien la foto muestra que el nivel del crédito es más alto que hace un año, la película indica que desde enero el financiamiento en pesos a las empresas está estancado . Lo que sigue motorizando una parte de esa dinámica es una suerte de “rollover” empresario : compañías que capitalizan intereses de créditos anteriores que van venciendo y toman nuevos préstamos cuando no pueden cancelarlos.

"El crédito, en principio, estaría estancado por lo menos estos próximos meses hasta final de este año" , señaló a Ámbito el jefe sectorial de IES Consultores, Federico Zerba , quien consideró que "en los primeros meses del año que viene" podría revertirse la situación.

Zerba afirma que en la estadística suele aparecer una expansión del financiamiento, pero "en realidad muchas veces ese crédito que crece es la capitalización del interés" . Es decir, se trata de un refinanciamiento de préstamos anteriores, de un modo similar a lo que ocurre con el sector público.

No todas las empresas logran ese proceso o reducir la deuda. En algunos casos cierran, en el contexto de una economía que se reconfigura en favor de sectores vinculados a la exportación , en detrimento de aquellos que se enfocan al mercado interno. Si para junio el crédito comienza a repuntar, señala Zerba, eso indicaría que para el primer semestre del año entrante la economía terminaría de transformarse, con el saldo de empresas sobrevivientes y aquellas que quedaron en el camino.

El mapa del crédito a empresas

El informe privado señala que "la demanda general evidencia un estancamiento desde el último trimestre de 2025 tras una recuperación previa, sin lograr superar aún el pico máximo registrado en 2018" y detalla que "desde diciembre de 2025 el crédito apenas se incrementó un 0,8% en términos reales".

En lo relativo a la comparación interanual, IES Consultores plantea que "la industria explicó el 93% del crecimiento interanual de la asistencia, con un incremento real del 17,9%", mientras que "consumo masivo avanzó un 13% y construcción un 10,2%, contrarrestando la caída de producción primaria (-5,8%) y servicios (-4,2%)".

Si se analiza la distribución del financiamiento por sectores, la industria concentra el 34,2%; el sector primario, 21,7%; servicios, 15,8%; y consumo masivo, 15,4%. Además, servicios financieros representa el 9,1% y la construcción, 3,8%.

Por otro lado, el informe indica que el sistema financiero se reparte el crédito de manera relativamente equitativa entre los diferentes tipos de bancos. Los privados nacionales tienen el 34,4%, por $31,3 billones, y los extranjeros detentan el 32,6%, con $27,4 billones. Por otro lado, los públicos tienen el 30,1%, por $27,4 billones. El 79% del financiamiento a empresas se concentra en los 10 primeros bancos nacionales.

Además, el informe indica que el 70% del financiamiento corresponde a empresas de más de 20 años de antigüedad, mientras que el 30% queda para las firmas más jóvenes.

El incremento de la morosidad

Mientras que el crédito se estanca, datos de IES Consultores revelan un alarmante incremento de la morosidad empresaria. "La morosidad sistémica a 90 días trepó al 3,5% en julio de 2026, multiplicándose por 5 en los últimos 18 meses frente al 0,7% de enero de 2025", dice el informe.

En ese sentido, el estudio indica que "el saldo de deuda en mora se multiplicó por 7 en términos reales en el mismo lapso". Por otro lado, se señala que "las empresas con al menos una deuda en mora alcanzan 41.197 CUITs, 14,5% del total de deudores, a julio de 2026, duplicando la cantidad desde enero de 2025 y creciendo un 57,4% interanual".

En tanto, el 84% pertenece a firmas que poseían deuda en situación normal un año atrás. Por cada empresa que regularizó su situación, 2.277, aproximadamente 6,8 cayeron en mora, unas 15.439. Por otro lado, el 12% de las empresas que tomaron deuda en los últimos 12 meses ya registran mora, indica el trabajo.

Mientras cae el crédito en pesos, sube en dólares

Otros datos del mercado revelan que el impulso que le dio el Gobierno al financiamiento en dólares a empresas, al flexibilizar normas para que puedan tomar crédito firmas que no estén directamente vinculadas al comercio exterior, tuvo un pequeño éxito.

Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, señala que "en un contexto de estabilidad del tipo de cambio oficial y tras haber permitido el acceso al crédito en moneda dura a firmas no exportadoras, las empresas prefieren el financiamiento en dólares". "En septiembre este trepó 2,2%, mientras que en pesos retrocedió 0,2% real", explica.

Datos del BCRA revelan que el financiamiento en dólares creció en septiembre 2,4% respecto del mes anterior en términos reales. Eso determinó un avance del financiamiento al sector privado en general, tanto empresas como personas, del 0,3% respecto de agosto, todo explicado por la mejora en moneda extranjera.