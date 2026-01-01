Tragedia en Córdoba: en medio de un temporal, el viento volteó una cabina de peaje y murió un hombre

El hecho sucedió en el kilómetro 729 de la ruta 9. La víctima tenía 61 años y era supervisor de Caminos de las Sierras.

Una tormenta de granizo sorprendió este jueves a Córdoba dejó destrozos en autos y parques y, en medio de la lluvia, hubo un trágico accidente en un peaje en el departamento de Colón: las ráfagas de viento fueron tan fuertes que voltearon una cabina y uno de los ocupantes murió.

El hecho sucedió a las 16.30 en la ruta nacional 9 norte, kilómetro 729, entre Estación Juárez Celman y Jesús María . Según informó el diario La Voz, la víctima tenía 61 años y era supervisor de Caminos de las Sierras.

El caso quedó a cargo de la fiscalía de instrucción de feria del distrito 3, que ya lleva adelante la investigación .

Fuentes informaron que las casillas del peaje fueron derribadas por el temporal. “El fallecido sería un supervisor que cuando llegó la tormenta salió a supervisar y en esa circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó ”, explicó una fuente vinculada a la investigación del trágico hecho.

La lluvia afectó a gran parte de la provincia, dejando destrozos materiales y la Policía advirtió a los automovilistas para que tuvieran precaución en las rutas.

Sobre la ruta E-53, la caída de granizo fue intensa y provocó el desprendimiento de ramas de los árboles ubicados a ambos lados de la vía.

Al llegar al peaje ubicado frente al aeropuerto, varios automovilistas se detuvieron bajo los techos, lo que impidió el paso de quienes intentaban continuar la marcha en medio de la tormenta.

Además, en el estacionamiento del aeropuerto internacional de Córdoba el granizo generó destrozos en los vehículos.

Si bien había alerta amarilla por lluvias, la cantidad y la intensidad de la lluvia tomó por sorpresa a gran parte de los cordobeses que quedaron expuestos a las consecuencias del temporal.

Algunos usuarios de redes sociales compartieron rápidamente videos y fotos de la tormenta. Algunos de ellos mostraron piletas bombardeadas por el granizo, que también golpeó jardines y agujereó muebles de plástico. Otro vecino difundió un video en el que se ve el parabrisas de un auto destrozado por la caída de una rama.