Donald Trump habló de su salud y explicó por qué tiene moretones en las manos

El presidente de Estados Unidos aseguró que su salud está "perfecta" y destacó que tiene "muy buena genética".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , respondió a las especulaciones y aseguró: " Mi salud está perfecta ". Incluso explicó por qué sufre moretones en las manos y destacó que tiene "muy buena genética".

"Hablemos sobre salud de nuevo, por enésima vez. Mi salud está perfecta", declaró y remarcó: "La genética es muy importante. Y yo tengo muy buena genética".

El mandatario de 79 años contó en un artículo publicado por The Wall Street Journal que toma 325 miligramos de aspirina por día, por indicación de su médico Sean Barbarella , como " prevención cardíaca ". Mientras la dosis baja estándar de esta medicación es de 81 miligramos, el líder republicano explicó que toma una dosis alta por "superstición".

"Les gustaría que me tome la (dosis) más pequeña. Me tomo la grande, pero lo he hecho durante años y lo que ocurre es que provoca hematomas ", dijo sobre este punto y admitió que toma el medicamento hace 25 años.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre , y no quiero que la sangre espesa fluya por mi corazón”, dijo Trump y agregó: “Quiero que la sangre fluya por mi corazón de forma fluida y fluida”.

El presidente estadounidense atribuyó los moretones que pudieron verse en distintas ocasiones en sus manos a su consumo de aspirina. Sin embargo, no se mostró preocupado y explicó que usa maquillaje para disimular cuando se golpea. Contó que una vez chocó la mano con la fiscal Pam Bomdi, quien llevaba un anillo, y le dejó una pequeña herida que sangró. “Tengo maquillaje que es fácil de aplicar, toma 10 segundos", concluyó al respecto.

Horas de sueño y actividad física: Trump dio detalles de sus hábitos

Por otro lado, se refirió al sueño y reveló que nunca fue un "dormilón" aunque reconoció que a veces cierra los ojos en algunas reuniones porque es "relajante". A su vez, contó que le manda mensajes o llama a sus asesores a las dos de la madrugada o incluso más tarde.

El mandatario también dijo que no le interesa hacer ejercicio más allá del golf porque el resto de las actividades le parecen "aburridas" y señaló que "caminar en una cinta o correr en una cinta durante horas, como hacen otras personas," no es lo suyo.

El médico de Trump destacó, por su parte, que el presidente "tiene una salud excepcional y está perfectamente equipado para ejecutar sus deberes".