Romina Gaetani habló tras denunciar a Luis Cavanagh y admitió que tiene miedo

A más de un mes de presentar la denuncia contra Luis Cavanagh, la actriz rompió el silencio ante las cámaras y aseguró que atravesar el proceso judicial le genera confusión y temor.

La actriz habló brevemente y dejó ver el impacto emocional que atraviesa desde que inició el proceso judicial. Gentileza: Perfil

Romina Gaetani rompió el silencio este lunes, a más de un mes de haber denunciado a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue abordada por cámaras de un programa del canal América, y aunque visiblemente afectado, declaró por primera vez del proceso judicial que atraviesa.

“No puedo hablar. La verdad es que estoy muy mal”, expresó Gaetani, conmovida, al ser consultada por el estado de la causa y por cómo transita este momento personal. Lejos de transmitir alivio, reconoció que la denuncia no le trajo tranquilidad.

Al ser consultada sobre el pedido de detención contra Cavanagh y si eso le generaba mayor sensación de seguridad, fue contundente: “Todo lo contrario. Sentís mucha confusión, mucho miedo”. Y agregó una reflexión íntima sobre la dificultad de denunciar a una persona con la que existió un vínculo afectivo: “Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza… porque una está enamorada”.

El llamado al 911 y un testimonio clave en la causa En el marco de la investigación judicial, el abogado Fernando Burlando —quien representa a Gaetani— aportó detalles relevantes sobre cómo se activó la intervención policial la noche de los hechos denunciados.

Según explicó, no fue la propia actriz quien llamó al 911, sino una amiga cercana con la que Romina se había comunicado mientras la situación de violencia estaba ocurriendo. “Cuando el hecho estaba sucediendo, Romina se comunica con una amiga y es esa amiga la que llama al 911”, precisó el letrado.

Burlando remarcó que esa comunicación podría resultar clave para la causa, ya que las llamadas al servicio de emergencias quedan registradas. “Vamos a solicitar que se aporten esas grabaciones, porque ahí podrían surgir más datos”, adelantó. Además, explicó que la amiga habría escuchado en tiempo real lo que estaba ocurriendo, “por sus propios sentidos”, mientras permanecía en línea durante el episodio. La causa continúa en etapa de investigación, mientras la actriz atraviesa un proceso judicial y personal que, según sus propias palabras, todavía le genera temor.