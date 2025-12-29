CABA se suma al Monotributo Unificado y simplifica impuestos en un solo pago a partir de 2026 + Seguir en









Desde enero de 2026, más de 200 mil contribuyentes porteños pagarán Monotributo e Ingresos Brutos juntos, sin trámites extra y con vencimiento único mensual.

Desde enero de 2026, Monotributo e Ingresos Brutos de la Ciudad se pagarán juntos en una sola gestión mensual. Depositphotos

La Ciudad de Buenos Aires incorporará a la AGIP al Monotributo Unificado Nacional a partir del 1° de enero de 2026 y permitirá que más de 200 mil contribuyentes concentren en un solo pago mensual sus obligaciones fiscales nacionales y locales, sin trámites adicionales y con información centralizada para el control de vencimientos.

La medida, impulsada por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, apunta a reducir gestiones, simplificar el cumplimiento tributario y aliviar la carga administrativa de quienes ya están inscriptos tanto en el monotributo nacional de ARCA como en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad. En esos casos, la incorporación al nuevo sistema será automática.

monotributo Más de 200 mil contribuyentes porteños serán incorporados automáticamente al Monotributo Unificado, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Un solo pago y vencimiento unificado Con el Monotributo Unificado, los contribuyentes abonarán en una única gestión mensual el componente impositivo y previsional del monotributo nacional junto con el componente impositivo del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA. Cada organismo (ARCA y AGIP) definirá el monto de su cuota, pero el pago se realizará de manera conjunta, con vencimiento los días 20 de cada mes, utilizando las modalidades habilitadas por ARCA.

De manera excepcional y por única vez, en enero los contribuyentes deberán abonar la suma correspondiente a noviembre y diciembre de 2025 por la parte de Ingresos Brutos de la Ciudad, además del importe de enero de 2026 correspondiente al Monotributo Unificado. Esta regularización permitirá iniciar el nuevo esquema con las obligaciones al día.

Débito automático: qué cambia Quienes estaban adheridos al débito automático de AGIP para el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos serán dados de baja y deberán solicitar la adhesión al débito automático del Monotributo Unificado desde la página de ARCA para continuar utilizando ese medio de pago en un solo débito. En cambio, quienes ya tenían débito automático en el monotributo nacional verán debitado el nuevo importe de forma conjunta, sin necesidad de realizar trámites. Los contribuyentes que no estaban adheridos podrán hacerlo por primera vez a través de ARCA.

Afip-Monotributo-Ganancias-Impuesto- ARCA y AGIP definirán sus montos, pero el contribuyente abonará ambas obligaciones en un único vencimiento mensual. Para agilizar gestiones, las categorías del Régimen Simplificado de la Ciudad se equiparan a las de ARCA y todos los trámites vinculados a Ingresos Brutos (altas, bajas, modificaciones y recategorizaciones) deberán realizarse desde esa plataforma. Los beneficios y esquemas de alivio fiscal establecidos por AGIP continúan vigentes y se aplicarán sobre el componente correspondiente a ese organismo. Adhesión y alcance federal Quienes nunca se hayan adherido al monotributo en ARCA podrán optar por el Monotributo Unificado al momento del alta, informando su condición frente a Ingresos Brutos en CABA. Con esta decisión, la Ciudad se suma a otras 13 provincias que ya implementaron el sistema, en línea con el federalismo fiscal y con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario de los pequeños contribuyentes.