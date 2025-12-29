Pymes apuntaron contra el Gobierno por dejar "librada al azar" su supervivencia y pidieron baja de impuestos + Seguir en









La asociación Industriales Pymes Argentinos aseguró que la administración de Javier Milei desatendió las necesidades del sector "ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo".

Pymes advierten una situación crítica ante la caída de consumo.

La asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA) arremetió contra el gobierno de Javier Milei al advertir que las políticas que impulsa el Poder Ejecutivo dejan "librada al azar la supervivencia" del sector al "desatender las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

y advirtieron que El último informe de IPA toma los dichos de Daniel Rosato, presidente de la asociación, quien advirtió que "las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral". Otro de los puntos del plan libertario que fue cuestionado la decisión de sostener la "presión impositiva sobre el sector productivo al mismo tiempo que liberaba las importaciones de todo tipo".

El texto explica que la falta de un plan industrial "no puede compensarse con el superávit fiscal ni la baja de la inflación". En ese sentido, apuntan que si bien ambos elemento son "buenas noticias para el país", alcanzar estos logros "nunca debe estar atado a una mortandad de empresas que ponga en riesgo la estabilidad social por la falta de empleo".

A su vez, IPA cuestiona si la falta de políticas para impulsar o preservar al sector son una "torpeza" del Gobierno o si se trata de "un verdadero objetivo para destruir el conglomerado industrial local".

IPA llamó al diálogo con el Gobierno para "evitar la catástrofe" Por otro lado, Rosato enfatizó el rol clave del sector productivo en la generación de empleo y advirtió que la administración nacional debe tomar medidas en el asunto para "evitar la catástrofe". "Los sectores que se vieron beneficiados por el modelo económico implementado hasta ahora no lograron compensar las pérdidas laborales", señaló el titular de IPA.

Además, instó al ministro de Economía, Luis Caputo, a abrirse al diálogo con las pymes para lograr encontrar un "camino de escape a una crisis social" al señalar que hay medidas que "pueden salvar a las fábricas nacionales". Advierten "extrema heterogeneidad" en la actividad en Argentina Uno de los puntos que advierte el informe del Observatorio IPA es que en Argentina hay un escenario de "extrema heterogeneidad". Al respecto, apunta que el EMAE muestra que si bien la actividad creció un 3,2% interanual en octubre, aunque volvió a caer un 0,4% en términos desestacionalizados. "Sobre esta dinámica, la investigación mostró números que señalaron 'una recuperación aún inestable' y un avance concentrado en los sectores primarios y financieros. En este sentido, la intermediación financiera y los hidrocarburos explicaron la mayor parte del repunte, mientras que los servicios ligados al mercado interno permanecieron en retroceso, configurando 'un rebote limitado y poco difundido'", añadieron.