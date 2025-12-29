Paritarias metalúrgicos: cuánto cobrarán de salario en enero de 2026 tras el último acuerdo + Seguir en









El gremio cerró el acuerdo salarial con las cámaras del sector: habrá subas remunerativas, bonos mensuales y nuevos pisos salariales, sujetos a homologación.

La UOM cerró el acuerdo paritario para el período abril 2025–marzo 2026, con aumentos remunerativos y sumas fijas escalonadas.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó el acuerdo paritario que puso fin a la negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026 y confirmó los aumentos y sumas fijas que percibirán los trabajadores del sector. El entendimiento rige desde septiembre y se extiende hasta marzo de 2026, a la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo.

El acta fue rubricada por el secretario general Abel Furlán, los paritarios del sindicato y representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.

Metalúrgicos convocaron a una mesa de diálogo con trabajadores Los nuevos salarios regirán desde septiembre y quedarán sujetos a la homologación de la Secretaría de Trabajo. Metalúrgicos: cuánto cobrarán en enero de 2026 tras el acuerdo La aplicación de estos montos dependerá de la homologación oficial, ya que sin ese paso las empresas no están obligadas a liquidar ni el incremento remunerativo ni las sumas fijas.

Personal mensualizado Grupo “A” – Administrativo Adm. 1°: $793.578,55

$793.578,55 Adm. 2°: $880.722,79

$880.722,79 Adm. 3°: $1.016.903,77

$1.016.903,77 Adm. 4°: $1.110.638,88 Grupo “B” – Técnico Téc. 1°: $793.578,55

$793.578,55 Téc. 2°: $880.858,80

$880.858,80 Téc. 3°: $941.493,93

$941.493,93 Téc. 4°: $1.068.994,76

$1.068.994,76 Téc. 5°: $1.110.684,26

$1.110.684,26 Téc. 6°: $1.216.076,13 Grupo “C” – Auxiliar Aux. 1°: $763.405,89

$763.405,89 Aux. 2°: $830.818,53

$830.818,53 Aux. 3°: $945.561,67 Personal jornalizado (por hora) Categoría General Ingresante: $4.108,22

$4.108,22 Operario Calificado: $4.450,21

$4.450,21 Medio Oficial: $4.796,26

$4.796,26 Operario Especializado: $5.130,91

$5.130,91 Operario Esp. Múltiple: $5.424,41

$5.424,41 Oficial: $5.675,08

$5.675,08 Oficial Múltiple: $6.112,96

$6.112,96 Operador CNC (Oficial Superior): $6.112,96

$6.112,96 Oficial Múltiple Superior: $6.541,35 Otorgan bono de $ 2.000 a supervisores metalúrgicos El Ingreso Mínimo Global de Referencia se fijó en $1.004.438 desde enero de 2026 como piso salarial mensual. Ingreso mínimo de referencia El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se fija en $1.004.438 desde enero de 2026. Este monto actúa como piso salarial mensual e incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras, sin integrar el salario básico ni impactar en indemnizaciones.

Tramos confirmados en el acuerdo El acuerdo firmado entre la UOM y las cámaras empresarias estableció el siguiente esquema de incrementos:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

$35.000 no remunerativos Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

$35.000 no remunerativos Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

$25.000 no remunerativos Marzo 2026: $35.000 no remunerativos En total, el acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo y $160.000 en sumas no remunerativas, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y cláusula de revisión prevista para mediados de marzo.