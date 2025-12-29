SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de diciembre 2025 - 12:00

Últimos 3 días para invertir en plazo fijo: cuánto gano si deposito $350.000 a 30 días

La opción más elegida del sistema financiero muestra cifras claras, rendimientos previsibles y diferencias según el canal elegido.

El plazo fijo sigue siendo la principal alternativa para resguardar los pesos.

Los últimos días del año generan expectativas entre quienes buscan resguardar sus pesos con alternativas conocidas, como el Plazo Fijo. El foco suele ponerse sobre las alternativas más confiables, con reglas claras y resultados calculables desde el primer momento.

Dentro del sistema bancario, una inversión tradicional es lo más buscado por sus tasas vigentes y por la posibilidad de elegir cómo constituirla. El rendimiento final varía según la modalidad elegida, así que conviene revisar los montos, antes de tomar una decisión.

Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $350.000 a 30 días

La principal característica de esta herramienta pasa por su previsibilidad, ya que el monto obtenido al vencimiento se conoce desde el primer día.

Con un capital inicial de $350.000 y un plazo de 30 días, el resultado depende del canal elegido. Las entidades suelen ofrecer tasas diferenciadas según el canal elegido para la operación.

Al realizar el depósito en una sucursal, la Tasa Nominal Anual vigente ronda el 20,50%. Los intereses generados durante el período van a ser de $5.897,26. Al finalizar el plazo acordado, el total acreditado alcanza los $355.897,26.

Pero la situación cambia cuando el trámite se completa por homebanking o plataformas virtuales. La TNA sube hasta el 23,50%, lo que permite tener intereses que llegan a los $6.760,27 después de un mes. De esta forma, el monto final que recibe la persona queda en $356.760,27.

Estas diferencias responden a una política habitual del sector financiero, que busca incentivar el uso de canales digitales mediante mejores rendimientos. El procedimiento es más rápido y evita que el cliente salga de su casa, al mismo tiempo que mejora la ganancia final.

Algo a tener en cuenta antes de invertir es que durante los 30 días pactados, el dinero no queda disponible. Al cumplirse el plazo, la acreditación se realiza de forma automática junto con los intereses generados.

