Yuan digital: el plan de acción de China para promover el uso de su nueva moneda

El futuro yuan, que regirá a partir del 1 de enero, se convertirá en la primera moneda digital de un banco central con intereses del mundo

El yuan iniciará su etapa de digitalidad en 2026, un paso más para la digitalización económica de China. freepik.es

A partir del 1 de enero, en China regirá un "plan de acción" para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital. Según reveló Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China (PBOC), institución que trabajó desde 2014 en programas piloto, los usuarios podrán acceder al "yuan digital".

Si bien los consumidores en todo el país ya hacen pagos por internet y teléfono móvil, el yuan digital podría permitir al banco central tener más acceso a datos y control sobre los pagos, en lugar de los gigantes tecnológicos. "El futuro yuan digital será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero", publicó Lei.

En consecuencia, las tenencias del yuan digital chino, o e-CNY, comenzarán a generar ingresos por intereses el próximo año, según la emisora estatal CCTV. De esta forma, se convertirá en la primera moneda digital de un banco central con intereses del mundo, avanzando hacia la era de los "depósitos digitales", a diferencia del "dinero digital"

"Esto ayudará a aumentar la disposición de los usuarios a adoptar el yuan digital, ampliar sus escenarios de uso y consolidar aún más la posición de liderazgo de China en la exploración global de las monedas digitales de los bancos centrales", afirmó la emisora estatal.

yuanes.jpg En qué consiste el plan de acción para el yuan digital El 1 de enero se lanzará un sistema de "nueva generación" para el yuan digital, indicó Lei, que incluirá un "marco de medición, sistema de manejo, mecanismo operativo y ecosistema". De esa forma, los bancos pagarán intereses sobre los balances de los clientes en yuanes digitales para incentivar una mayor adopción de la moneda.

El plan incluye también una propuesta para establecer un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái, agregó el reporte. Por su parte, el Banco Popular de China reafirmó el mes pasado su postura firme sobre las criptomonedas y prometió tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales que involucran a las monedas estables, mientras que está intensificando sus esfuerzos para promover el uso de su propia moneda digital.

