El BCRA lanzó una nueva tasa de referencia para calcular los intereses por mora

La Tasa de Intereses Moratorios comenzó a difundirse a partir de este jueves y estará disponible con una calculadora online. Se calcula basándose en el promedio entre tasas pasivas y activas, con límites vinculados al CER para preservar el valor de las deudas.

Cuál es la metodología que implementa el BCRA. NA

El Banco Central (BCRA) aprobó este jueves la publicación de una nueva serie estadística denominada Tasa de Intereses Moratorios (TIM), con el objetivo de que los tribunales puedan determinar los intereses correspondientes a deudas en pesos.

La autoridad monetaria aseguró que se trata de "una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas".

El proyecto fue sometido a consulta pública y la TIM comenzó a aplicarse a partir de este 8 de enero, según informó la autoridad monetaria.

En la sección de Servicios y Trámites del sitio web del BCRA, los usuarios ya pueden acceder a la Calculadora de TIM, que permite estimar los intereses y el monto total resultante de su aplicación a partir de un capital inicial y un período determinado.

inversiones calculos cuentas.jpg El BCRA busca garantizar "la razonabilidad y preservar el valor de las deudas". Cómo funciona la TIM La nueva tasa se calcula sobre la base del promedio entre una tasa de interés pasiva —correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días— y una tasa de interés activa, que resulta del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales.

Según explicó la autoridad monetaria en su comunicado oficial, para garantizar "la razonabilidad y preservar el valor de las deudas", la tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM opera dentro de dos bandas. De este modo, la tasa efectiva diaria no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación del CER menos un 3% efectivo anual.

1/2 Mariano Fuchila 2/2

