El jefe de bloque del peronismo deslizó el presunto verdadero motivo de la Casa Rosada para evitar las internas. El argumento causó risas en la senadora libertaria, que lo mandó a que haga un show de stand up en calle Corrientes.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, dejó entrever este jueves que el Gobierno persigue un doble objetivo con la suspensión de las PASO : no solo desarticular la estrategia del peronismo, sino también “eliminar” una eventual candidatura interna de Patricia Bullrich. El discurso despertó risas de la senadora nacional, que le pidió que vaya a hacer “stand up” a la calle Corrientes.

“Las PASO son necesarias por la crisis que tenemos en estos momentos. Milei, que armó una banda que está en el Poder Ejecutivo, y esa sí es una asociación ilícita, se da cuenta que no tiene el liderazgo que pensó que iba a tener”, comenzó el senador durante la sesión del Senado en la que se aprobó la suspensión de las primarias.

A continuación, el formoseño deslizó que Karina Milei, hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia, es la que "está manejando el país con los Menem en estos momentos" y quien "dice ‘Ustedes van a hacer lo que decimos nosotros’” , lo que equivale a suprimir “candidaturas internas”.

El jefe de la bancada opositora aseguró que, por ese motivo, el primer paso del Gobierno con la suspensión de las PASO es “eliminar cualquier candidatura interna”. “Si Patricia mide bien, afuera”, ironizó haciendo alusión al clásico video de Milei.

“Nosotros inventamos La Libertad Avanza, que no se venga a hacer la de la extrema derecha”, citó Mayans , al parafrasear supuestas reacciones en la Casa Rosada ante los constantes desmarques de Bullrich.

El senador formoseño mencionó además presuntas encuestas que ubicarían a Bullrich con el doble de intención de votos “el doble” que el Presidente de la Nación. "No se qué le habrá agarrado a la chica esta", dijo en referencia a las presuntas reacciones de Karina Milei. Y volvió a parafrasear a la hermana del mandatario: "Cuando vio la encuesta debe haber dicho ya mismo saquen las PASO" y agregó: "O nos acompañan y morimos todos juntos con Milei a la cabeza o no hay nada. Fuera Patricia". Según dijo Mayans, ese es "el espíritu" de las PASO.

"Fuera Patricia de la candidatura, ese es el espíritu de las PASO". Mayans se metió en la interna libertaria e hizo reir a Bullrich. Más información en https://t.co/27sDUjxjS7 pic.twitter.com/vvHch2rEkW — Ámbito Financiero (@Ambitocom) November 26, 2026

El legislador peronista también se refirió al segundo motivo que, de acuerdo a su visión, persigue el Gobierno que es afectar la estrategia de su partido. Pero para Mayans, el justicialismo no sufrirá la suspensión de las PASO porque va a resolver sus diferencias internas. “Quédense tranquilos porque, en eso, somos guapos”, ratificó.

“Patricia se las va a ingeniar, porque tiene su ingenio propio, tengo que reconocerle eso -concedió Mayans-. Y nosotros también tenemos nuestros actores importantes”, dijo sobre la estrategia del peronismo.

Patricia Bullrich mandó a Mayans a hacer "stand up" a la calle Corrientes

En ese momento, las cámaras del Senado captaron las risas de la jefa de bloque de LLA. “Mayans, si no sigue en el Senado, tiene asegurado en la calle Corrientes un stand up. Va a ganar como (Guillermo) Francella, va a ganar bien”, se rió.

La senadora tomó la palabra minutos después para defender la suspensión de las primarias. Aseguró que en un primer momento fueron promovidas “prometiendo participación, pero es algo insólito, porque se transformó en un sistema de tres vueltas y nadie compitió contra nadie en casi todas”.

“Generó situaciones económicas complejas. Yo viví unas PASO, y el problema fue que yo competía con (Horacio Rodríguez) Larreta y en esa competencia había más candidatos, Milei y (Sergio Massa) Massa, que no competían con nadie. La única PASO que tuvo visibilidad fue la nuestra. Y pasó que nuestro electorado tenía una contradicción”, agregó.

“Yo tenía que discutir contra Larreta. Qué terminó pasando: se convirtió en una bronca social de nuestros votantes contra nosotros que discutíamos entre nosotros. Y eso generó un agrietamiento en nuestra coalición. En mi aprendizaje, en las PASO si no discuten todos en las mismas condiciones, se genera un desequilibrio enorme. Para mí hay que eliminarlas pero suspenderlas es el acuerdo al que llegamos”, cerró.