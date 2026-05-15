Israel y Líbano acuerdan 45 días extra para un débil alto al fuego + Agregar ámbito en









Washington logró extender el frágil cese de hostilidades entre Israel y Líbano, mientras continúan los ataques cruzados, el avance militar israelí sobre territorio libanés y las negociaciones para intentar evitar una nueva escalada regional.

El Pentágono volverá a reunir delegaciones militares de ambos países el 2 y 3 de junio, en medio de una guerra que ya dejó miles de muertos y más de un millón de desplazados en el sur del Líbano.

Israel y Líbano acordaron este viernes extender un (frágil) alto al fuego, tras una reunión en Washington mediada por EEUU. La noticia la dio a conocer el Departamento de Estado del país norteamericano, luego de unas conversaciones calificadas de “altamente productivas”, por el vocero de la cartera, Tommy Pigott, que también confirmó nuevas fechas para continuar las tratativas.

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Beirut y Tel-Aviv habían acordado previamente un alto al fuego en el territorio que administra y gobierna Hezbolá, con vencimiento previsto para este sábado a medianoche. Al menos, el débil "cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances”, según amplió Pigott en sus redes sociales.

En la misma línea, otro portavoz del Departamento de Estado dijo que “el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas”.

2 y 3 de junio: la fecha para la cuarta ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington A finales de mayo, el Pentágono creará en su sede de Washington una “pista de seguridad” con delegaciones militares de ambos países, para continuar las negociaciones entre el 2 y 3 de junio. “Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad verdadera a lo largo de su frontera común”, declaró el vocero Pigott.

A pesar del optimismo de las partes, Hezbolá no forma parte de las negociaciones, y continua atacando a una Israel que tampoco cesa las hostilidades. Además, Tel-Aviv corriendo la línea de la mal catalogada "Zona de Seguridad", un trazo que marca hasta donde se reconoce el territorio de Beirut y seguro para el Estado de Israel.

Desde que se reanudaron una vez más las hostilidades el pasado dos de marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron una campaña que avanzaría entre 7 y 8 kilómetros dentro del Líbano, la "Zona de Seguridad" llega hasta después del río Litani, 20 a 30 kilómetros de la frontera que reconoce la ONU. Además de los ataques israelo-estadounidenses contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero, la feroz campaña de Tel-Aviv en el sur del Líbano dejó 2.795 muertos, más de 8.500 heridos y alrededor de 1,2 millones de desplazados —cerca del 25% de la población total—. Los datos de los fallecidos y lesionados los brindó el Ministerio de Salud libanés, mientras que los de las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares, fueron difundidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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