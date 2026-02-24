El consumo cayó un 0,8% interanual en enero y complica el repunte de la actividad económica + Seguir en









La Cámara Argentina de Comercio y Servicios informó una caída en las cifras de enero, frente al mismo mes de 2025.

El consumo de bienes y servicios creció 0,7% a nivel intermensual. freepik.es

El consumo de bienes y servicios tuvo una contracción interanual del 0,8% en enero, a partir de una caída en rubros clave como recreación y cultura e indumentaria y calzado. El decrecimiento tuvo lugar pese a un avance desestacionalizado del 0,7% a nivel intermensual frente a diciembre de 2025.

Los datos se desprenden del último informe del Indicador de Consumo presentado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para el pasado mes de enero, que muestran un retroceso en rubros clave como "Recreación y cultura" e "Indumentaria y calzado".

En tanto, el apartado de "Transporte y vehículos" mostró un relativo estancamiento al caer 0,1%, mientras que el conjunto de las demás divisiones tuvo una caída generalizada del 2,9% en enero, y aportó una incidencia negativa de 1,6 puntos porcentuales (p.p.).

IC Sin embargo, el apartado de "Vivienda, alquileres y servicios públicos", mostró un crecimiento estimado de 7,1% interanual en enero, por lo que repitió la performance de crecimiento exhibida en diciembre y contrapesó la caída del índice general al aportar 1,2 p.p. positivos a su variación.