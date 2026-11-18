La entidad cooperativa presentó una nueva línea de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas puedan afrontar el pago del medio aguinaldo de diciembre. Ofrece tasas fijas, períodos de gracia y beneficios adicionales para los trabajadores.

La propuesta apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las empresas.

En la recta final del año, y en un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos para sostener su actividad y administrar sus necesidades de liquidez , Banco Credicoop anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos destinada a financiar el pago del medio aguinaldo de diciembre, con tasas fijas desde el 26% nominal anual (TNA) y plazos de devolución de hasta seis meses.

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La propuesta apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las empresas, en un período del año en el que suelen incrementarse las necesidades de financiamiento por el pago del sueldo anual complementario.

En concreto, las empresas que acreditan los haberes de sus empleados en Banco Credicoop podrán acceder a préstamos con una tasa fija desde el 26% TNA , con la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días.

La línea de financiamiento contempla un plazo máximo de seis meses , mientras que la gestión podrá realizarse de manera online o presencial en cualquiera de las 276 filiales que la entidad cooperativa tiene distribuidas en todo el país.

Desde Banco Credicoop destacaron que la iniciativa forma parte de su política de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en momentos en los que deben afrontar compromisos financieros vinculados con el funcionamiento habitual de sus negocios.

El financiamiento está orientado a las firmas que utilizan el banco para el pago de haberes, con condiciones preferenciales para facilitar el acceso al crédito.

Beneficios para los trabajadores que cobran sus sueldos en Credicoop

La propuesta también incluye una serie de beneficios para los empleados que reciben sus salarios a través de la entidad.

Entre ellos se encuentran descuentos en supermercados, estaciones de servicio y comercios de distintos rubros, además de acceso a préstamos con tasas preferenciales y bonificaciones especiales en la contratación de seguros.

A su vez, sus asociados pueden acceder a los programas Puntos Credicoop y Millas, tanto por comenzar a acreditar sus haberes como por las compras que realizan.

Con esta iniciativa, Banco Credicoop busca reforzar su posicionamiento en el segmento pyme y profundizar su vínculo con las empresas y sus trabajadores, mediante herramientas de financiamiento y beneficios asociados a las cuentas sueldo.

La entidad señaló que estas acciones forman parte de su misión de acompañar a las pequeñas y medianas empresas, las entidades de carácter social y las personas que las integran, contribuyendo al desarrollo de los distintos sectores productivos.

Para conocer las condiciones de acceso y obtener más información sobre la línea, los interesados pueden consultar el sitio oficial de Banco Credicoop.