El déficit comercial con Brasil se redujo en noviembre a mínimos de 2025, debido a caída en importaciones automotrices

En el acumulado de 2025, el intercambio con el país vecino arrojó un resultado negativo de u$s5.227 millones. Las compras tuvieron su mayor crecimiento desde 2010.

La balanza comercial con Brasil arrojó su 15° déficit consecutivo en noviembre. Sin embargo, el "rojo" fue el más acotado de 2025 , fundamentalmente como consecuencia de una merma en las importaciones del sector automotriz .

Según datos del ministerio de economía del país vecino, durante el mes pasado el intercambio comercial bilateral arrojó un resultado desfavorable para nuestro país, de -u$s129 millones . Pese al saldo negativo, vale remarcar que entre enero y octubre el déficit promedio mensual había sido de -u$s510 millones.

Mientras las exportaciones cayeron un 7,8% interanual, hasta los u$s1.101 millones, las importaciones se contrajeron 3,5%, a u$s1.230 millones. Se trató de la primera variación negativa de las compras al exterior en 15 meses.

Particularmente resaltaron las bajas en las importaciones de la industria automotriz, sector que concentra el grueso del intercambio entre las dos economías más grandes de Sudamérica. Por su monto, destacó en relevancia una merma del 21% en partes y accesorios de vehículos automóviles.

En cuanto al resto de los rubros, se vieron fuertes descensos en las compras de cacao en polvo, manteca o pasta de cacao, y de calzado. Por el contrario, subió de manera considerable la adquisición de productos siderúrgicos.

Por el lado de las exportaciones se observó un comportamiento dispar en el sector automotriz, con un salto anual del 72,5% en vehículos para el transporte de mercancías, pero un derrumbe del 52,2% en vehículos para el transporte de pasajeros. Dentro del agro lo más relevante fueron las bajas en las ventas de trigo.

Las importaciones desde Brasil acumulan su mayor crecimiento desde 2010

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China (u$s5.704 millones), Estados Unidos (u$s3.834 millones) y Alemania (u$s1.197 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China (u$s8.271 millones) y Estados Unidos (u$s2.662 millones).

Con estos números, el déficit acumulado de los primeros once meses de 2025 alcanzó unos u$s5.227 millones, contra un déficit de u$s256 millones en igual periodo del año pasado. Significa la peor cifra desde 2017, y la segunda peor desde 2011. La cifra responde esencialmente a un incremento del 35,9% en las importaciones, lo cual representa el mayor crecimiento desde 2010, excluyendo la recuperación post-pandemia.

"Este aumento del déficit era en buena medida esperable en un contexto de recuperación económica desde niveles bajos, mayor apertura y cambios en el mix de productos en varios sectores, aunque para 2026, se estima que este rojo comercial se estabilice en niveles no muy distintos a los de este año", dijo la consultora Abeceb en un informe.

Para la entidad, el moderado crecimiento esperado para la economía brasileña en 2026, las tasas elevadas, el conflicto de Brasil con EEUU y un esperable ajuste fiscal son factores que pueden perjudicar a las exportaciones argentinas. De manera contraria, la apreciación del real podría amortiguar el déficit.