Las condiciones financieras anotaron en noviembre su mayor salto en seis meses, tras el fin de la incertidumbre electoral

El índice, que construye la consultora Econviews junto al IAEF, fue impulsado fundamentalmente por el rally de las acciones y los bonos, y por la baja de tasas.

El índice de condiciones financieras subió fuerte gracias al rally del S&P Merval y a la baja de tasas. Depositphotos

Las condiciones financieras en Argentina anotaron en noviembre su mayor mejora desde mayo, impulsada por el fuerte rally alcista de las acciones y los bonos, y la baja de tasas. Sucedió luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que generó un shock positivo de expectativas en el mercado.

Así lo reflejó el Índice de Condiciones Financieras (ICF) que construye todos los meses la consultora Econviews, en conjunto con el Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF). De acuerdo con la categorización dispuesta por las entidades, el referencial pasó de estar en zona de "estrés severo" a "zona de confort".

Todo el avance fue explicado por la variación del subíndice de condiciones locales. Dentro del mismo, resaltaron las performance del S&P Merval, de la liquidez de corto plazo y de la tasa de interés Badlar, correspondiente a plazos fijos mayoristas.

Rally del S&P Merval y derrumbe de la tasa Badlar "Medido al CCL, el Merval saltó de u$s1.388 a u$s1.973 (+42%), variación récord en los últimos 20 años. Todavía le falta 12% para volver al nivel de enero de este año. Dentro del índice, se destacaron bancos y energéticas", detallaron Econviews y el IAEF en un informe difundido este martes.

En cuanto a las tasas, el trabajo subrayó que la Badlar "bajó de 46% a 32% TNA en promedio, aunque sigue unos puntos encima del 28% de febrero". "Como en diciembre aumenta la demanda estacional de dinero para el pago de aguinaldos y otros motivos, hay espacio para que sigan bajando. El riesgo es que se despierte el dólar en enero/febrero, cuando la demanda de dinero se revierte por las vacaciones y los viajes al exterior", pronosticaron hacia adelante.

Por el contrario, el subíndice externo volvió a caer y registró su peor marca desde el boom de aranceles establecido por el presidente norteamericano, Donald Trump, en abril-mayo. La causa principal fue la volatilidad de las acciones, aunque también tuvo incidencia un debilitamiento de las monedas emergentes.